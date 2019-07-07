امضا توافق نامه تاسیس مرکز تقریب فرهنگ ها بین قزاقستان و یونسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، توافق نامه تاسیس مرکز بین المللی تقریب فرهنگ ها بین دولت قزاقستان و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد وابسته به سازمان ملل متحد (یونسکو) در تاریخ ۶جولای سال ۲۰۱۹ در شهر پاریس به امضا رسید.

این توافق نامه معاون نخست وزیر قزاقستان خانم «گلشارا عبد الخلقاوا» و رئیس یونسکو خانم «ادری آزوله» امضا کردند.این مرکز بر اساس ایده تقریب فرهنگ ها وابسته به یونسکو در وزارت فرهنگ و ورزش جمهوری قزاقستان تاسیس می شود. این ابتکار قزاقستانی درنوامبر سال ۲۰۱۷ در سی و نهمین مجمع این سازمان تصویب شده بود.

هداف این مرکز انجام پژوهش های علمی در باره تاریخ تاثیرگذاری میان فرهنگها و تجربه آن در آسیای میانه و مناطق دیگر، تهیه نشریات، سازماندهی کنفرانسها و انجام فعالیت های آموزشی است.

خانم «ادری آزوله» به سهم قزاقستان درفعالتیهای یونسکو اشاره نموده و به تاثیر مثبت این مرکز جدید برگسترش گفتمان بین فرهنگها در سطح منطقه ای و جهانی پرداخت.

بعد از مراسم امضای توافق نامه معاون نخست وزیر قزاقستان خانم «گلشارا عبدالخلقاوا» توضیحاتی را در خصوص نتایج انتخابات رئیس جمهوری، فعالیت های آقای «قاسم ژامارت نوقایوف» رئیس جمهور جدید قزاقستان در سیاست داخلی و خارجی، و تداوم آن با دستورالعمل های نورسلطان نظربایف، برنامه کشور جهت نوسازی افکار اجتماعی «نوسازی معنوی» و دستور العمل مهم «هفت بعد استپ کبیر» و رویداد های که در چارچوب سال جوانان که در حال برگزاری است ارائه نمود.

علاوه بر این خانم عبد الخلقاوا بر گسترش شهر ترکستان و اجرای پروژه های کشور با توجه به در نظر گرفتن ثبت آرامگاه حواجه احمد یسوی به عنوان میراث فرهنگی یونسکو، امور حفاظت از بناهای بزرگ تاریخی و فرهنگی به منظور مطابقت این مناطق با استانداردهای بین المللی تاکید کرد.

همپچنین معاون نخست وزیر از طرح رئیس یونسکو برای برگزاری مراسم بین امللی «صد و هفتاد و پنجمین سالگرد آبای قونانبایوف» متفکر برجسته قزاقی درسال آینده در دفتر مرکزی این سازمان حمایت و تقدیر کرد.

خانم «آزوله» نیز با قدردانی از سخنرانی مفید خانم گلشارا، به سهم قزاقستان در سطح منطقه ای و جهانی اشاره کرد و گفت از تاریخ ۲۲ سال ۱۹۹۲ قزاقستان عضو یونسکو است. کشور قزاقستان عضو ۱۵ کنوانسیون بین المللی در این سازمان است. همچنین پیشنهادهای مختلف قزاقستان در فهرست های مختلف این سازمان، از جمله، در فهرست بین المللی میراث مستند «میراث جهانی» -۳ مورد؛ فهرست جهانی -۵ مورد به ثبت رسیده است. در قزاقستان ۵ گروه یونسکو در دانشگاه های مختلف، ۳۱ مدرسه مرتبط، بیش از ۵۰ باشگاه مربوط به این سازمان وجود دارد. به ابتکار قزاقستان سالهای ۲۰۱۳-۲۰۲۲ توسط یونسکو دهه بین المللی برای تقریب فرهنگ ها اعلام شد.