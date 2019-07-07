رفع مشکل نوسان آب ۱۲۰۰ خانوار شهرستان بویراحمد

به گزارش خبرگار مهر، فیض الله پاسره پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در پی افت فشار آب و قطعی مکرر آب شهرک های الغدیر، ولایت و مناطق تلخسرو و سروک، عملیات اصلاح شبکه و جابجایی خط انتقال ۱۲ اینچ مناطق هدف اجرایی شد.

پاسره با اشاره به نشت یابی و هدرفت آب در این مناطق، ابراز داشت: دفتر معاونت مهندسی و توسعه نیز اصلاح خط انتقال را به طول ۲۰۰ متر عملیاتی کرده و همچنین این اصلاح از ایستگاه پمپاژ پارک ساحلی تا مخزن آب سروک اجرایی می شود.

مدیر عامل آب و فاضلاب استان از شناسایی ۱۴ لیتر بر ثانیه هدر رفت آب در مسیر انتقال خبر داد و بیان کرد: با ترمیم خط انتقال، افزایش ۳۷ لیتر بر ثانیه و رفع مشکل افت فشار را خواهیم داشت.