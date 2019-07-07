افزایش ۵۵ درصدی توزیع تخم نوغان/تخصیص ۲۰میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عدیل سروی در رابطه با سابقه نوغانداری در کشور اظهارداشت: ما در حوزه پرورش کرم ابریشم سابقه تاریخی داریم و نوغانداری و رورش کرم ابریشم یک فعالیت اقتصادی کهن در کشور محسوب می شود. دولت ها و حکومت ها امنیت جاده ابریشم را به خاطر تجارت ابریشم تأمین می کردند.
وی افزود: صنعت ابریشم در دوره صفویه نقشی همتراز با نقش صنعت نفت در دوران معاصر کشور را داشته است. طبیعتاً پس از انقلاب و در سال ۷۹ تولید کل کشور بالغبر ۲۰۳ هزار جعبه تخم نوغان بوده اما بنابر دلایل متعدد دچار سیر نزولی شد.
رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در خصوص میزان تولید در سال جاری اذعان داشت: امسال اتفاقات خوبی برای این صنعت افتاد و تعداد استانهایی که در نوغانداری فعالیت میکردند از ۲۲ استان به ۳۱ استان افزایش پیدا کرد.
وی افزود: همچنین میزان توزیع تخم نوغان در سطح کشور به ۳۹ هزار و ۷۵۰ جعبه رسید که نسبت به سال گذشته که ۲۵ هزار و ۷۱۰ جعبه بود معادل ۵۵ درصد افزایش داشت و این میزان توزیع تخم نوغان در ۱۰ سال گذشته بیشترین رقم محسوب میشود.
سروی در ادامه با اشاره به میزان اشتغالزایی در صنعت نوغانداری تصریح کرد: از لحاظ تولید حدود ۱۴۰۰ تن پیله تر ابریشم در کشور تولید شد که میزان اتکا به تولید داخلی را از ۲۸ درصد به ۴۳ درصد افزایش داد. کشور ما در زمینهٔ صنایعدستی بهویژه صنعت فرش دارای جایگاه بالایی است و حوزه نوغانداری ضمن تأمین مواد اولیه این صنعت، اشتغال بالایی را در حوزه نوغانداری از تولید تخم تا پرورش کرم، صنایعدستی و ابریشمکشی ایجاد کرده است.
رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور افزود: این صنعت ارزشافزوده بسیار بالایی دارد و با توجه به اقلیم کشور ما نهال توت در اکثر استانهای ایران قابل رویش و سازگار با محیطزیست است و به همین دلیل درآمد خوبی را برای کشاورزان رقم میزند. امسال هم محصول نوغانداران از ۷۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم پیله تر در خراسان تا ۹۳ هزار تومان به فروش رسیده است.
وی ادامه داد: در برخی استانها هم که قیمتها با کاهش مواجه میشد سازمان تعاونی روستایی ورود پیدا کرد که این اتفاق در استانهای گلستان و گیلان افتاد و این سازمان بهعنوان مباشر خرید توافقی وارد عمل شد. همچنین در توزیع برگ توت، تخم نوغان یارانه دار، آموزش کشاورزان و برنامههای حمایتی در خصوص افزایش تعرفه واردات نخ و پیله ابریشم، تأمین تسهیلات بانکی و اعطای بیمهای دولت اقدامات خوبی را انجام داده و ما امیدواریم این تسهیلات تداوم داشته باشد تا طی برنامه ۵ ساله بتوانیم نیاز کل کشور را از طریق تولید داخلی برآورده کنیم.
سروی در رابطه با استانهایی که به این صنعت مشغول هستند، عنوان کرد: بهغیر از سیستان و بلوچستان تمام استانهای ما در حوزه نوغانداری فعالیت دارند اما ۷ استان عمده ما به ترتیب میزان تولید گیلان با ۳۴ درصد تولید کشور، خراسان رضوی با ۲۵ درصد و پس از آن استان های گلستان، خراسان شمالی، مازندران، آذربایجان شرقی و اصفهان هستند.
ارائه تسهیلات به منظور بازسازی توتستانها
وی با اشاره به تسهیلات به نوغانداران تشریح کرد: ما از محل کمکهای فنی و اعتباری تسهیلاتی را برای نوغانداری در ۷ استان عمده برای ایجاد توتستانهای جدید و هم بازسازی و احیای توتستانها در نظر گرفتهایم. همچنین ایجاد تلنبارهای جدید و یا مرمت تلنبارهای مستهلکشده هم در دستور کار قرار دارد.
رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور افزود: با بانک برای تسهیلات صنایع ابریشمکشی تفاهم کردیم، طرح آن آمادهشده و به ۷ استان اصلی تولیدکننده ارسالشده است. همچنین امسال برای ۱۲ استان طرح تأمین تسهیلات بانکی را از محل اشتغال پایدار روستایی در نظر گرفتهایم.
وی با اشاره به میزان بودجه در نظر گرفتهشده در سال ۹۸ برای بخش نوغانداری اذعان داشت: طبیعتاً در این حوزه از آنجاییکه کشاورزان با اعضای خانوار کار میکنند نیاز حمایتی بالاتری را هم از لحاظ تأمین اعتبارات تملکی و هم تسهیلات دارند. امسال برای حوزه تملکی مبلغی پیشبینیشده و موافقتنامه تنظیمشده است، همچنین در سفر رئیسجمهور به گیلان طرح توسعه نوغانداری با مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای این استان در نظر گرفته شد که طی ۲ سال عملیاتی خواهد شد.
سروی افزود: حمایتی هم در جهت صندوق توسعه نوغانداری در حال پیگیری است که هم تشکلهای فراگیر را شکل دادهایم هم املاکی را که از سهم دولت باید برای تأمین منابع مالی در قالب ماده ۱۲ قانون ادغام وزارت جهاد کشاورزی اختصاص داده شود، در نظر گرفتهایم تا به پایداری این صنعت کمک کند.
رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور در رابطه با صادرات گفت: از آنجاکه صنعت فرش ما در دنیا جایگاه بالایی دارد، بیشتر مصرفکننده نخهای ابریشمی هستیم و بخشی از این نخ به کشور وارد میشود به همین دلیل فعلاً صادرات نخواهیم داشت.
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