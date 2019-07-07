مشاهده ذرات میکروپلاستیک و آلودگی های دیگر در آبزیان خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرید مُر پیش از ظهر یکشنبه در نشست مشترک مسئولان دانشگاه شیراز که با حضور احمدرضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست کشور در تالار استاد مصطفوی برگزار شد، در خصوص محیط زیست تالاب های فارس و حوزه آبی خلیج فارس، گفت: بسیاری از مسایل محیط زیستی در ایران هم مبتلا به هستیم.

وی اضافه کرد: از آنجا که دارای بیشترین محیط ساحلی در حوزه خلیج فارس هستیم که کارهای کمی در این باره انجام گرفته است.

رییس پارک علم و فناوری استان فارس در ادامه گفت: ذرات میکرو پلاستیک و بسیاری آلودگی های دیگر در خلیج فارس را هم در ماهی ها دیدیم درحالیکه فکر می کنیم غذایی سالم است که مصرف می کنیم.

وی با اعلام اینکه متودولوژی درست و درمانی در اعداد و ارقام کشور در این حوزه وجود ندارد، گفت: بنابر این کوهی از گزارشات داریم که کارساز نیستند؛ روی این اصل اگر صحت و دقت آزمایشگاه ها جدی گرفته شود می توانیم گزارش های کارسازی داشته باشیم.

مُر، ادامه داد: کویرزایی بزرگترین خطر کنونی کشور است و حتی جنوب اروپا هم مبتلا به این بحران است و تالاب ها برای ما مهم هستند زیرا زیست بوم هایی هستند که خیلی می توانند کارآمد باشند.

به گفته رییس پارک علم و فناوری استان فارس، نمک حاصل از آب شیرین کن های کشورهای حوزه خلیج فارس اثراتش را در این سوی خلیج دیده می شود که مستلزم مطالعاتی هستند.

وی در ادامه در ارتباط با شرکت های دانش بنیان در پارک علم و فناوری فارس، گفت: در ارتباط با دانشگاه شیراز شرکت های دانش بنیان بسیاری داریم که در زمینه استارتاپ ها فعال هستند.