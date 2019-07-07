لازمه پیروزی در جنگ اقتصادی داشتن سربازهای ولایی و انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی صبح یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شرق استان تهران که در سالن اجتماعات کوثر نیروی انتظامی ورامین برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به اینکه نیروهای پلیس در محروم‌ترین ودور افتاده ترین مناطق صادقانه و بی ادعا خدمت می‌کنند و مشاهده می شود که گاهی با مظلومیت تمام به شهادت می‌رسند اظهار داشت: همین نیروهای خدوم و مظلوم با تمام وجود برای سربلندی نظام می جنگند تا پای دشمن به وطن باز نشود و بیگانه ای چشم طمع بر مرزهای کشور نداشته باشد.

نقوی حسینی با بیان اینکه ایران اسلامی و سربلند ما با رهبری بزرگ روز به روز در حال پیشرفت است گفت: نیروهای پلیس و ارتش با رهبری مقام معظم رهبری آسایش را از دشمنان گرفته اند و عرصه را بر همه آنان تنگ کرده اند که نتوانند در منطقه جایی برای سلطه و استبداد داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در برهه کنونی که در جنگ اقتصادی به سر می بریم و نیازمند سربازهای ولایی و انقلابی هستیم افزود: همه مسئولین و مردم سربازهای این جنگ هستند و اگر با تمام ایمان در این عرصه ورود کنیم مطمئن باشید که پیروزی از آن ما خواهد شد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر مقتدر بودن ایران گفت: از بدو تاسیس آمریکا، هیچ رئیس‌جمهوری فرمان جنگ را لغو نکرده بود، اقتدار ایران باعث شد تا ترامپ فرمان حمله به ایران را لغو کند و این گام محکمی بود که نشان دهد ایران استوارتر از قبل قدم بر میدارد لذا از مردم و مسئولین می خواهیم پشتیبان نظام و ولایت و رهبری باشند تا هیچ گزندی از این راه به کشور و مردم وارد نشود.

نقوی حسینی در ادامه خواستار رسیدگی به وضعیت کنونی پلیس ناجا شرق استان تهران شد و بیان داشت: هر چقدر پلیس از نظر ساختاری خوب و پیشرفته باشد موفق تر عمل خواهد کرد همانطور که در گذشته تا کنون نیز خدمات بسیار ارزشمندی به همه مردم و جامعه ارائه شده است.