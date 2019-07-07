حمایت علی پروین باعث افتخارم است/ برد در دربی مزه دیگری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، گابریل کالدرون سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره ملاقاتش با علی پروین و حمایت او از این مربی آرژانتینی اظهار داشت: مراتب احترام خودم را به علی پروین اعلام می کنم. پروین فرد بزرگی در فوتبال ایران است. ایشان فردی بوده مسئولیت زیادی در فوتبال ایران داشته است.

وی افزود: باوجود اینکه دوستانی مثل ایشان دارند به من کمک می کنند، حمایت پروین خیلی برایم بهتر است. باعث افتخارم است فردی مثل پروین از من حمایت می کند.

سرمربی پرسپولیس درباره پیش بینی اش از دربی و دیدار با استقلال گفت: اولین انگیزه من این است که پرسپولیس قهرمان شود. باتوجه به تجربه ام می دانم دربی بازی مهمی است. می دانم برد در این بازی لذت ویژه ای برای تماشاگران دارد. برای همین دارم کار می کنم تا همیشه ببریم. معلوم است برد دربی برای من هم مزه دیگری می‌دهد.

کالدرون در خصوص میزان شناختش از پیشکسوتان پرسپولیس و تاریخ این باشگاه یادآور شد: اولین چیزی که برای من در طول مدت حضورم در پرسپولیس می‌گذرد این است که پرسپولیس واقعاً یک خانواده است. باتوجه به اینکه تجربه بازی در فینال جام جهانی را دارم، مسیر صعود تا فینال را می‌شناسم؛ کار؛ فروتنی و روحیه خانوادگی که این روحیه را در پرسپولیس حس می کنم.

در ادامه خبرنگاری از علی پروین درباره کالدرون سئوال کرد که او گفت: منِ مربی نباید بگویم که امسال تیمم قهرمان می‌شود.

پروین سپس به خبرنگاران درباره سئوالشان از کالدرون درباره دربی اظهار کرد: استقلال تیم رقیب ما است. این رقابت باید باشد. بیشتر رفقای من استقلالی هستند ولی از الان نمی‌شود گفت استقلال را می‌برید یا نه. استقلال تیم قوی و پرطرفدار مملکت است. از الان او نمی‌تواند قول بدهد قهرمان می‌شود و استقلال را می‌برد. جور کردن ۱۰۰ میلیارد تومان پول برای قهرمانی سخت است. زمان ما با یک میلیون قهرمان می‌شدیم. الان ۱۰۰ میلیارد هم کم است. ما فقط از دور می‌بینیم. هر بازیکن دو، سه میلیارد پول می‌خواهد. وزارت ورزش هم اجازه کمک ندارد. ما همیشه حمایت می‌کنیم. ما یک شرکت پیشکسوتان را تاسیس کرده‌ایم و دست به دست هم می‌دهیم. اولین نیتمان حمایت از کالدرون و قهرمانی پرسپولیس است. اگر هم نشد، کار خدا است. سرمربی و مدیران زحمت خودشان را می کشند یکباره دیدید بدشانسی آوردیم و قهرمان نشدیم. دست به دست هم می‌دهیم تا پرسپولیس یک تیم گردن کلفت بماند.

کالدرون درباره شرایط شرکت پیشکسوتان هم گفت: امروز سورپرایز شدم. باعث خوشحالی است که پیشکسوتان چنین امکاناتی دارند.

سرمربی پرسپولیس درباره جوانگرایی در این تیم یادآور شد: در آرژانتین این فلسفه هست که بازیکنان جوان باید بازی کنند. من خودم ۱۶ ساله بودم که به عنوان بازیکن حرفه‌ای بازی کردم. به بازیکنان جوانی که ظرفیت داشته باشند بازی می‌دهم. مطمئنم این جوانان بیشتر از یک نفر خواهند بود که بتوانند به تیم کمک کنند.

کالدرون در خصوص لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: هدف اولیه ما این است که پرسپولیس در لیگ قهرمان شود. من جاه طلبی مثبت زیادی دارم. بعد از تجربیات زیاد، می دانم باید فروتنانه کار کرد. باید جاه طلبی باشد ولی احترام به رقبا هم باشد و بازی به بازی پیش رفت. در فوتبال امروزه در دنیا نمی‌توان هیچ مسابقه‌ای را از پیش برنده اعلام کرد. من خودم را فردی برنده می دانم و برای همین اینجا هستم چون پرسپولیس هم جاه طلبی مثبت دارد. من قبول کرده‌ام. خودم را قایم نمی‌کنم. اگر تمرینات را تماشا کنید می‌بینید آمده‌ام تا جایی که امکان دارد برنده باشم.

وی درباره بازتاب انتخابش به عنوان سرمربی پرسپولیس در توییترش و بالارفتن دنبال کنندگانش گفت: دیدم که افراد زیادی هستند و فالوئرهایم بالا رفته است ولی نتوانستم بخوانم. این خودش هم می‌تواند مشکل ساز بشود.