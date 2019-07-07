به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر به جز بهزاد غلامپور که بعنوان مربی دروازه‌بانی در کادر فنی استراماچونی حضور دارد، مربی ایرانی دیگری در کادر فنی نیست.

در حالی که قبل از ورود استراماچونی از پیروز قربانی بعنوان دستیار ایرانی سرمربی ایتالیایی آبی پوشان یاد می شد، با انصراف قربانی از این موضوع، هنوز هیچ مربی ایرانی به کادر فنی استقلال اضافه نشده است.

احتمال اینکه به زودی یک مربی ایرانی دیگر در اختیار استراماچونی قرار بگیرد تا در هدایت آبی پوشان به وی کمک کند وجود دارد. سرمربی آبی پوشان به جز غلامپور، دو دستیار و یک مربی بدنساز دارد که هر سه نفر خارجی هستند و همراه با استراماچونی به ایران آمدند.