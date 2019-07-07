قطعی آب در گرمای سوزان شیراز/ سیل هم اثر نداشت

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: شیراز سال پر بارشی در سال ۹۸ آغاز کرد تقریباً اکثر روزهای عید نوروز باران بارید. بارش های گسترده که کل استان فارس را نیز پوشش میداد.

بارش ها به حدی بود که ناگهان سیل بزرگی شیراز را گرفت و صدمات بزرگی به شهر وارد کرد و تعدادی از هموطنان نیز در آن جان سپردند.

سیل با تمام خساراتی که بار آورد شاید این امید را در دل مردم نیز زنده نگه داشت که شاید با مشکل تامین آب رو به رو نخواهند شد یا حداقل نسبت به دوره های قبل تر باید مشکلات کمتری را تجربه کنند.

اما هنوز ماه اول تابستان تمام نشد قطعی های مکرر آب در شیراز امان مردم را بریده است.

از شهر جدید صدرا گرفته تا نقاط مختلف شهر شیراز این روزها با قطعی مکرر آب دسته و پنجه نرم می کنند.

مهدی جعفری ساکن بلوار سفیر شیراز در این باره به خبرنگار مهر گفت: اخیراً به مدت ۲۶ ساعت آب این منطقه قطع شده بود.

وی افزود: تماس با آبفا نیز فقط این نتیجه را می داد که اپراتور اعلام می کرد که به علت افت سطح مخزن آب قطع است.

وی گفت: اگر قرار باشد با این میزان بارشی که در شیراز رخ داد و سیلی که در شهر تجربه کردیم همین ابتدای فصل مشکلات کم آبی داشته باشیم پس باید گفت مسئولان امر چرا از قبل هیچ تمهیدی نیاندیشیده اند.

این شهروند شیرازی بیان کرد: مردم از آبفا می خواهند پاسخ صریح و روشنی به این وضعیت بدهد.

طبق آمار هواشناسی فارس در استان فارس میانگین بارندگی در سال زراعی جاری تاکنون ۳۸۷.۷ میلی متر بوده است.

همچنین درصد تغییرات بارندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸۴ درصد افزایش را نشان می دهد.

آمار بارندگی در شیراز نیز طبق آمار هواشناسی ۳۴۸.۷ میلی متر بوده است. این آمار نسبت به سال قبل افزایش ۱۲۸ درصدی را نشان می دهد.

علی سعیدی شهروند شیرازی نیز با بیان اینکه قرار نیست با این سیل کل مشکل آب برطرف شود، گفت: اما در عین حال قرار نیست به همین زودی و مانند سال قبل مشکلات کمبود آب دامن شیراز را بگیرد.

وی گفت: چرا مسئولان وقتی متوجه مسئله آب هستند اقدامات اساسی تری برای رفع مشکل انجام نمی دهند تا مردم ساعت های زیادی را در گرمای تابستان شیراز بدون آب به سر نکنند.

این در حالیست که آبفای شیراز هیچ اطلاعیه ای برای قطعی آب صادر نکرده تا مردم مخازن آبشان را پر کنند یا مراقب باشند که آب کافی برای قطعی های طولانی مدت دخیره کنند.

در این رهگذر تلاش خبرنگار مهر برای گفتگو با مدیر عامل شرکت آبفای شیراز و معاون این شرکت نیز بی نتیجه ماند.