۲۵ زندانی جرائم غیرعمد در سیستان و بلوچستان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالحسین سجادی اظهار داشت: این افراد به علت محکومیت مالی چک و سفته، مطالبه مهریه، نفقه و تصادف در زندان‌های سیستان و بلوچستان به سر می بردند.

وی تصریح کرد: این محکومان با پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال از زندان رهایی یافتند.

مدیرنمایندگی ستاد دیه سیستان و بلوچستان ستاد دیه را یک موحبت برخواسته از نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون ۲۵ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد از زندان‌های این استان با استفاده از اعتبارات ستاد دیه آزاد شدند.

وی از مددکاران و روسای زندانهای سیستان و بلوچستان برای تشکیل به موقع پرونده‌های جرائم غیرعمد و پیگیری‌های لازم قدردانی کرد.

سجادی تصریح کرد: زندانیان جرائم غیرعمد در زندان‌های سیستان و بلوچستان در انتظار انفاق هموطنان خیر هستند.

وی سوانح رانندگی، مهریه و نفقه و حوادث کاری را شایع ترین جرائم زندانیان غیر عمد در سیستان و بلوچستان عنوان کرد.

مدیرنمایندگی ستاد دیه سیستان و بلوچستان از علماء، ریش سفیدان طوایف و قبایل درخواست کرد با فرهنگ سازی مردم را نسبت به عواقب بیمه نکردن وسائط نقلیه و ترویج ازدواج های آسان بر اساس قوانین اسلامی با تعیین مهریه های معقول آگاه کنند.

وی همچنین از شکات خواست تا با روحیه گذشت برای رضای خداوند متعال و شادی خانواده های افراد زندانی که مرتکب جرائم غیرعمد شدند، گذشت را سرلوحه کار خود قرار دهند.

سجادی افزود: مردم سیستان و بلوچستان می توانند برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد وجوه نقدی خود را علاوه بر واریز به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۱۱۳۶۳۵ بانک ملت به نام ستاد دیه استان، با سامانه پیامکی *۷۸۰*۷۷۷۷۰۵۴# نیز پرداخت کنند.