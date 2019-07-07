جانسون همچنان بخت اول نخست وزیری انگلیس است

به گزارش خبرگزاری مهر، نتیجه نظرسنجی منتشرشده در روزنامه تایمز نشان می‌دهد که «بوریس جانسون» از حمایت ۷۴ درصد اعضای حزب محافظه کار انگلیس برخوردار است. این در حالی است که تنها ۲۶ درصد اعضای این حزب از «جرمی هانت» به عنوان رهبر آینده حزب حمایت می‌کنند.

بوریس جانسون وعده داده است که انگلیس حتی بدون دستیابی به توافق با اتحادیه اروپا در روز ۳۱ اکتبر (۹ آبان) این اتحادیه را ترک خواهد کرد.

رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جدید حزب محافظه کار انگلیس قرار است روز ۲۲ ژوئیه (۳۱ تیر) به پایان برسد. نتیجه انتخابات نیز روز بعد اعلام خواهد شد.

انتخابات رهبری حزب محافظه کار انگلیس در حالی برگزار می‌شود که پیروز این رقابت انتخاباتی جانشین ترزا می در مقام رهبری حزب و نخست وزیری این کشور خواهد شد.

بنا به گزارش‌ها برگه‌های رأی برای ۱۶۰ هزار عضو حزب محافظه کار فرستاده شده است. اعضای حزب باید از بین بوریس جانسون، وزیر خارجه سابق و جرمی هانت، وزیر خارجه فعلی یک نفر را به عنوان جانشین ترزا می انتخاب کنند.