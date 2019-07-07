  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۶ تیر ۱۳۹۸، ۱۳:۰۱

نظرسنجی جدید نشان داد؛

جانسون همچنان بخت اول نخست وزیری انگلیس است

جانسون همچنان بخت اول نخست وزیری انگلیس است

یک نظرسنجی جدید در انگلیس نشان می دهد که «بوریس جانسون» همچنان بخت اول جانشینی «ترزا می» است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتیجه نظرسنجی منتشرشده در روزنامه تایمز نشان می‌دهد که «بوریس جانسون» از حمایت ۷۴ درصد اعضای حزب محافظه کار انگلیس برخوردار است. این در حالی است که تنها ۲۶ درصد اعضای این حزب از «جرمی هانت» به عنوان رهبر آینده حزب حمایت می‌کنند.

بوریس جانسون وعده داده است که انگلیس حتی بدون دستیابی به توافق با اتحادیه اروپا در روز ۳۱ اکتبر (۹ آبان) این اتحادیه را ترک خواهد کرد.

رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جدید حزب محافظه کار انگلیس قرار است روز ۲۲ ژوئیه (۳۱ تیر) به پایان برسد. نتیجه انتخابات نیز روز بعد اعلام خواهد شد.

انتخابات رهبری حزب محافظه کار انگلیس در حالی برگزار می‌شود که پیروز این رقابت انتخاباتی جانشین ترزا می در مقام رهبری حزب و نخست وزیری این کشور خواهد شد.

بنا به گزارش‌ها برگه‌های رأی برای ۱۶۰ هزار عضو حزب محافظه کار فرستاده شده است. اعضای حزب باید از بین بوریس جانسون، وزیر خارجه سابق و جرمی هانت، وزیر خارجه فعلی یک نفر را به عنوان جانشین ترزا می انتخاب کنند.

کد مطلب 4660007
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها