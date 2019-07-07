به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در واکنش به اقدامات جدید برجامی ایران اظهار داشت: تصمیم ایران برای افزایش غنی سازی اورانیوم قابل انتظار بود و این کشور با شفافیت رفتار می کند.

وی با بیان این مطلب افزود: ما اقدامات جدید ایران را درک می کنیم و این کشور را تشویق می کنیم که تصمیماتی اتخاذ نکند که باعث پیچیده تر شدن اوضاع شود.

به گفته نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی، در چند روز آینده مشخص خواهد شد که ایران تا چه میزان غنی سازی اورانیوم را افزایش می دهد.

لازم به ذکر این امروز در آغاز گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در نشست خبری سخنگوی دولت برای اعلام گام دوم کاهش تعهدات برجامی گفت: امروز در مهلت پایان ۶۰ روز کاهش تعهدات برجامی خود قرار داریم و از آنجا که خواسته‌های ایران در خصوص برجام مبنی بر بازگشت میزان فروش نفت به پیش از خروج آمریکا از برجام اجرایی نشده است، لذا امروز گام دوم برداشته می‌شود.

وی افزود: اگر در گام اول به تعهدات خودمان در مورد محدودیت در میزان ذخایر پایبند نبودیم، در گام دوم نسبت به تعهد خودمان در سطح غنی‌سازی و غلظت آن، تجدیدنظر کردیم و عدم پایبندی خود به این تعهد را اعلام می‌کنیم.

معاون وزیر امور خارجه گفت: امروز نامه‌ای توسط آقای دکتر ظریف به خانم موگرینی نوشته شده که ارسال خواهد شد. در این نامه به صراحت بندهایی از برجام که بعد از این متعهد نیستیم و مربوط به غنی‌سازی است، اعلام خواهیم کرد و مجدداً مهلت ۶۰ روزه خواهیم داد و بعد از آن، روند کاهش تعهدات ادامه می‌یابد.