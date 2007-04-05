به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری فوتبال آسیا طی گزارشی پیرامون نتایج هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر کشورمان با بیان این مطلب می افزاید: دراین بازی که در هفته بیست و چهارم برگزار می شد ابومسلم خیلی زود و در دقیقه اول با شوت از راه دور مرتضی برگی ‌زر یک بر صفر پیش افتاد. اما بعد از این گل شاگردان خداداد عزیزی نتوانستند از برتری ‌شان دفاع کنند و سرانجام در دقیقه 31 با ضربه محکم بائو دروازه شان باز شد و در نهایت بازی را با همین نتیجه به پایان بردند.

دومین باخت سایپا برای سقوط از قله

بعد از هفت مساوی متوالی در نیم ‌فصل دوم تیم علی دایی سرانجام تن به شکست داد. این دومین باخت سایپا در فصل جاری بود. آنها البته تا دقیقه 86 دیدار دروازه خود را بسته نگه داشتند اما عبدالوهاب ابوالهیل با یک شوت محکم، سه امتیاز بازی را به حساب سپاهان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا واریز کرد تا این تیم هم مدعی قهرمانی باشد.