به گزارش خبرنگار مهراز بیرجند، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در این همایش که شب گذشته برگزار شد با تاکید بر تقویت هر چه بیشتر وحدت امت اسلامی گفت: تشکیل جبهه واحد و تمسک به مشترکات از عوامل مهم اتحاد در جامعه اسلامی است .





حجت الاسلام کاظم لطفیان افزود: در شرایط کنونی که استکبار جهانی سعی در تفرقه در بین قومیت ها و مذاهب مختلف دارد مسلمانان باید بیدارباشند.





معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی نیز تلاش برای وحدت را وابسته به همت علمای شیعه و سنی دانست و گفت: همه ما وظیفه داریم مردم را به وحدت تشویق کنیم .



وی گفت: باید به هوش باشیم و بدانیم اولین و آخرین توطئه دشمن بحث اختلاف و ضربه زدن به وحدت است.



یکی ازمدرسین حوزه علمیه مشهد نیز از انقلاب اسلامی ایران به عنوان پرچمدار اتحاد اسلامی یاد کرد و گفت: رهبران ایران اسلامی نیز پر طرفدارترین افراد برای ایجاد وحدت ملی و انسجام اسلامی هستند.



مولوی نامدار اتحاد امت اسلامی برای مقابله با توطئه های دشمن واحد را ضروری ترین نیازدوره کنونی دانست و افزود: نباید وحدت اسلامی را یک تاکتیک سیاسی و راه کارهای آن را مقطعی بدانیم، بلکه باید به این مسئله عمیقانه نگاه کنیم و با اتحاد بیشتر از چالش هایی مانند مسائل فلسطین، عراق، افغانستان و لبنان جلوگیری کنیم.



وی تصریح کرد: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایجاد وحدت را مشت محکمی بر دهان ابرقدرت ها می داند همه ما باید برای تقویت وحدت اسلامی در داخل و خارج تلاش کنیم.



یکی دیگر از اساتید حوزه و دانشگاه با بیان این که امروز دشمن برای ضربه زدن به اسلام وحدت دارد، گفت: آنان صف کشیده اند تا بین مسیح و یهود اتحاد ایجاد کنند و بین شیعه و سنی اختلاف بیفکنند.



حجت الاسلام توحیدی افزود: امروز باید به برکت قرآن و پیغمبر متحد شویم و با درک مشترکات و تقویت آن گامی بلند در تحقق اتحاد ملی و انسجام اسلامی برداریم.