۲۰ تیرماه آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره «شهروندان برگزیده» همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سراجق ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه برگزاری جشنواره شهروندان برگزیده همدان در راستای سیاستهای شورای شهر در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری در حال پیگیری است، گفت: شورای سیاستگذاری امسال با بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای مناسب تمامی مجموعهها و افرادی که در حوزه مدیریت شهری همدان تأثیرگذار هستند شکل گرفته و ۳ کمیته اجرایی، علمی داوری و تبلیغات و اطلاعرسانی با حضور افراد متخصص و مجرب، مباحث اجرایی و داوری جشنواره را پیگیری میکنند.
وی بابیان اینکه امسال دومین سال برگزاری جشنواره شهروندان برگزیده در دوره پنجم شورای شهر است و با در نظر گرفتن ارزیابی کارشناسانه جشنواره سال گذشته در قالب چالشها و ظرفیتهای موجود، ترکیب و نحوه برنامهریزیها با هدف رفع نواقص و تقویت ظرفیتها انجام شده تا امور جشنواره با حداقل ضعف و حداکثر قوت، پیش رود، گفت: شیوه رسیدن به این اهداف بستگی به تعاریف برنامهها در زمان مقرر دارد و از سوی دیگر مباحث فرهنگی اکثر مواقع، ممکن است زمانبر باشد.
جشنواره شهروندان برگزیده یک تکه از پازل طراحی شده مدیریت شهری است
سراجق بابیان اینکه اجرای این جشنواره یک تکه از پازل طراحی شده مدیریت شهری است، گفت: آموزش شهروندی، شورای اجتماعی محله و پیوستنگاری فرهنگی از شاخصترین سیاستگذاریهای دوره پنجم شورای شهر همدان محسوب میشود که هر یک مکمل یکدیگر خواهند شد تا در زمان مناسب، شاهد بهرهبرداری صحیح آنها در سطح جامعه باشیم.
دبیر اجرایی جشنواره «شهروندان برگزیده» همدان با یادآوری اینکه ۲۰ تیرماه آخرین مهلت ثبتنام اعلام شده بود اما بنا به تصمیم شورای سیاستگذاری احتمال تمدید مهلت ثبتنام وجود دارد، گفت: از شهروندان تقاضا داریم نسبت به ثبتنام خود و معرفی همسایگان، همکاران و همشهریان در قالب شاخصهای ۹ گانه تعریف شده در جشنواره اقدام کنند.
سراجق بابیان اینکه افراد باید خدمات و یا عملکرد اثربخشی در حوزه شهر و شهروندی داشته باشند، گفت: گاهی اوقات شهروندان به دلیل اخلاصشان در این مسیر قدم نمیگذارند که شهرداری در راستای شناسایی، معرفی و تجلیل از شهروندان برگزیده یازمند همراهی مردم است.
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