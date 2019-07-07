مقام ارشد دومای روسیه: مسئولیت حفظ برجام بر دوش آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «کنستانتین کوساچف» رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه در واکنش به اقدام برجامی اخیر ایران، تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: از این پس مسئولیت حفظ توافق برجام بر عهده آمریکا است.

وی همچنین افزود: موضوع اصلی هم اکنون مسأله غنی سازی اورانیوم و ملاک و معیار آن نیست بلکه مسأله اصلی، آمادگی ایران برای مذاکرات سیاسی جهت اجرایی شدن برجام است. اما تحقق این مسأله مشروط به این است که آمریکا نیز ضمانت بدهد که روش مشابهی را در پیش خواهد گرفت.

رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه همچنین گفت: در حال حاضر توپ برجام در زمین آمریکا است و تنها واشنگتن است که می‌تواند توافق‌ها را نجات دهد.

گفتنی است، امروز ایران در واکنش دوم به بدعهدی‌های کشورهای غربی، برخی تعهدات برجامی خود را لغو کرد.