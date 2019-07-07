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۱۶ تیر ۱۳۹۸، ۱۴:۵۹

فرمانده انتظامی اسدآباد عنوان کرد:

دستگیری ۲۱ متهم طی ۳ روز گذشته در اسدآباد

دستگیری ۲۱ متهم طی ۳ روز گذشته در اسدآباد

همدان - فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد از دستگیری ۲۱ متهم در نتیجه اجرای طرح‌های انتظامی طی ۳ روز گذشته در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ افشین یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی استمرار اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی به ویژه منطقه‌ای که با هدف نا امن کردن محلات جرم خیز، پاکسازی نقاط آلوده و ارتقا احساس امنیت در بین شهروندان انجام می‌شود، یگان‌های انتظامی شهرستان اسدآباد با بهره گیری از توان و امکانات موجود به اجرای طرح‌های مربوطه پرداختند.

وی افزود: طی اجرای این طرح‌ها مقادیری انواع مواد مخدر کشف و ۵ معتاد و ۶ خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد بااشاره به دستگیری ۲ نفر جلبی و ۸ سارق قطعات خودرو عنوان کرد: همچنین ۲۱ دستگاه وسائط نقلیه مزاحم و متخلف نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.

سرهنگ یاری با اشاره به اینکه متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند، گفت: مشارکت شهروندان در ایجاد امنیت پایدار بسیار حائز اهمیت است و بر همین اساس خواستار استمرار همکاری مردم هستیم.
 

کد مطلب 4660112

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