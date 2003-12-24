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۳ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۵۲

برگزيدگان دوازدهمين جشنواره استاني تئاتر سوره معرفي شدند

برگزيدگان دوازدهمين جشنواره استاني تئاتر سوره آذربايجان شرقي شدند

به گزارش خبرگزاري " مهر " به نقل از ستاد خبري حوزه هنري  ،  در اين جشنواره نمايش هاي برگزيده " سبز در ساحت سپيد و ستاره " نوشته ميلاد اكبر نژاد و به كارگرداني بهار كريم زاده در بخش مسابقه به جشنواره سراسري تئاتر ماه و نمايش خياباني " مرد ماقبل تاريخ " در بخش ميهمان به جشنواره تئاتر فجر راه يافتند.
همچنين دردوازدهمين جشنواره استاني تئاتر سوره آذربايجان شرقي  جايزه بخش بازيگري مرد به حامد وحيد منافي براي باري در " سبز در ساحت  سپيد و ستاره " و جايزه بازيگري زن به بهار كريم زاده براي بازي در اين نمايش اهدا شد.
کد مطلب 46602

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