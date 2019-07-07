به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، قسمت سی‌ام از برنامه تلویزیونی «به اضافه مستند» با پخش و بررسی مستند «مهلکه» به کارگردانی مصطفی حریری از شبکه مستند پخش خواهد شد. در این قسمت و پس از پخش مستند، حمیدرضا آصفی سخنگوی اسبق وزارت خارجه و مصطفی حریری کارگردان مستند «مهلکه» مهمان برنامه خواهند بود و با موضوع سیاست خارجی ایران در مواجهه با جنگ‌هایی که در همسایگی ایران رخ داده است، صحبت خواهند کرد. علاوه بر این، محمدتقی فهیم و سعید قطبی‌زاده به نقد و بررسی فرمی این مستند خواهند پرداخت.

مستند «مهلکه»، روایتی صریح از مدیریت جنگ در ایران است، جنگ‌هایی که در نزدیک‌ترین مرزهای ایران رخ داد اما هیچگاه پایشان به خاک ایران باز نشد. در این مستند، مواجهه جمهوری اسلامی ایران با اتفاقات منطقه و امنیت حاکم بر کشور که علی‌رغم ناامنی کشورهای اطراف محقق شده است به تصویر کشیده شده است.

کشورهای همسایه ایران بسیار پر بحران بوده و در سالیان اخیر، جنگ‌های بسیار زیادی در چند ده کیلومتری مرزهای ایران شکل گرفته است.

مستند «مهلکه» که به کارگردانی مصطفی حریری و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر تولید شده است، در ۲ نسخه تلویزیونی و سینمایی ساخته شده است که نسخه ۸۰ دقیقه‌ای سینمایی آن برای اولین بار در شبکه مستند و برنامه «به اضافه مستند» رونمایی خواهد شد. این قسمت از برنامه روز سه‌شنبه ۱۸ تیر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه مستند پخش خواهد شد و بازپخش آن روزهای چهارشنبه ۱۹ تیر ساعت ۹ و جمعه ۲۱ تیر ماه ساعت ۱۳:۳۰ است.

«به اضافه مستند» مجموعه برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که به پخش مستندهای دیده نشده در تلویزیون و بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند می‌پردازد. این برنامه با اجرای سیدمحمدعلی صدری‌نیا و کارگردانی محمدرضا رضاییان با دکوری جدید و آیتم‌هایی متنوع سه‌شنبه‌های هرهفته ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن شبکه مستند می‌رود.