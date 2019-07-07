به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری بعدازظهر یک‌شنبه در جلسه مدیریت بحران دامغان به میزبانی سالن جلسات فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه برای مقابله با بحران باید بانک اطلاعاتی از امکانات موجود در ادارات دامغان تهیه و تدوین شود، ابراز داشت: زلزله یکی از آیات خداوند است که به ما هشدار می‌دهد تا آمادگی کامل داشته باشیم و با استفاده از اختیارات خود، از اعتبارات این حوزه در راستای درست استفاده کنیم.

وی بابیان اینکه در اجرای ساخت‌وسازها، برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار براثر بروز حوادث غیرمترقبه باید موارد و ضوابط ایمنی رعایت شود، افزود: متأسفانه یکی از موارد حادثه‌ساز عدم ایمنی کافی در ساختمان‌ها است که هر چه در این مهم همراهی لازم صورت گیرد در مواجه با بحران مشکلات کمتری خواهیم داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه متأسفانه اطلاعات اولیه در بحث مقابله و مدیریت بحران در زمان بروز اتفاقات وجود ندارد، ابراز داشت: حفظ آمادگی، داشتن برنامه و همچنین بسیج امکانات موجود باید برای مدیریت بحران موردتوجه ویژه قرار بگیرد.

فخری در ادامه تصریح کرد: حتماً باید برنامه‌ای تحت عنوان «طرح پدافندی مقابله با بحران» به‌صورت مدون و منظم برای مقابله با حوادث و مدیریت بحران با مشخص کردن وظایف هریک از دستگاه‌های اجرایی، تهیه شود.

وی افزود: تجهیز سوله مدیریت بحران یکی از الزامات اساسی برای مقابله با حوادث غیرمترقبه است که باید در دستور کار قرار گیرد و انتظار می‌رود این موارد نه‌تنها برای زلزله‌های اخیر دامغان بلکه برای آمادگی در مواجه با هر بحرانی موردتوجه واقع شود.