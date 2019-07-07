مشکلات زیرساختی گمرک مرزی آستارا حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری آستارا در که فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: گمرک آستارا از فعال ترین گمرکات کشور است و باید مشکلات زیرساختی این گمرک با سابقه کشور در بخش محوطه، اتصال فیبر نوری و برخی کمبودهای موجود و ویژه آن در حوزه تخصصی گمرک حل شود.

وی با بیان اینکه فازهای بعدی منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا، ایجاد نمازخانه بین راهی، مشکلات مربوط به آب آشامیدنی و فاضلاب، خدمات بهداشتی و درمانی و بخش هنر و فرهنگ در شهرستان مهم و مرزی آستارا باید حل شده و عملیاتی شوند، گفت: با اختصاص اعتبارات استانی و ملی و با همکاری بخش های دولتی و خصوصی و با زمانبندی لازم در رفع مشکلات موجود و توسعه این شهرستان اقدام خواهد شد.

زارع خواستار حضور بخش خصوصی در طرح توسعه تالاب زیبای استیل آستارا شد و تصریح کرد: رعایت الزامات زیست محیطی در مجوزهای قانونی برای انجام هر پروژه ای در تالاب استیل ضرورت دارد.

سرپرست استانداری گیلان با تأکید بر اینکه مدیران کل باید برای توسعه شهرستان مرزی آستارا تلاش کنند، اظهار کرد: تمامی فازهای مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آستارا باید به اتمام برسد تا مردم آستارا از آن استفاده لازم را ببرند.

وی بر ضرورت تکریم ارباب رجوع توسط مدیران دستگاه های اجرایی تاکید کرد و گفت: حل مشکلات مردم و رضایتمندی آنها باید دغدغه مسئولان باشد.

سرپرست استانداری گیلان افزود: در تمامی ۱۶ شهرستان استان گیلان جلسات شورای اداری و بازدیدهای مختلف با حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی و با هدف رفع مشکلات شهرستان های گیلان انجام خواهد شد.