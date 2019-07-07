شهرستان اسدآباد کم نشاط شده و نیاز به تزریق روحیه و انگیزه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی مجد بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرماندار جدید شهرستان اسدآباد با قدردانی از زحمات لیلا امیدی که عهده دار سرپرستی فرمانداری اسدآباد بود، گفت: امیدی در مدت زمان سرپرستی عملکرد خوبی داشت.

حجت الاسلام حسینی مجد بابیان اینکه ۱۵ اداره شهرستان اسدآباد با سرپرست اداره می‌شود که باید نسبت به اصلاح این وضع اقدام شود، گفت: انتظار می‌رود تمام دستگاه‌های شهرستانی در راستای توسعه اسدآباد تلاش کنند.

وی با بیان اینکه گردنه اسدآباد محور مواصلاتی چند استان است و باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد، از استاندار همدان درخواست کرد نسبت به حل مشکلات گردنه اسدآباد اهتمام ورزد.

مشکل رانش گردنه اسدآباد به طور کامل اصلاح نشده است

امام جمعه اسدآباد با بیان اینکه مشکل رانش گردنه اسدآباد به طور کامل اصلاح نشده است، تاکید کرد: نمایندگان غرب کشور با برگزاری جلسات، احداث تونل در گردنه اسدآباد را پیگیری کنند.

حجت الاسلام حسینی مجد به موضوع انتخاب شهردار اسدآباد نیز اشاره کرد و با بیان اینکه شورای شهر اسدآباد در انتخاب شهرداران اخیر بی دقت و بدشانس بود، گفت: اسدآباد کم نشاط و کم روحیه شده و نیاز به تزریق نشاط و انگیزه دارد.

وی با بیان اینکه همه مدیران و مسئولان و حتی مردم باید از فرماندار جدید حمایت کنند، گفت: باید برای توسعه اسدآباد وحدت و همدلی داشت.

سرپرست فرمانداری شهرستان اسدآباد نیز با بیان اینکه از استاندار همدان که حامی بانوان استان هستند تقدیر و تشکر می‌کنم، گفت: تمام توان خود را برای توسعه شهرستان اسدآباد به کار گرفتم.

لیلا امیدی با تاکید بر اینکه با همکاری همه مجموعه‌ها شهرستان اسدآباد در مسیر توسعه است، اضافه کرد: تلاش برای رسیدن به اهداف تعیین شده در رأس امور قرار داشت.