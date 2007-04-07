حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایثارگران افرادی هستند که منافع ملی و عمومی را بر منافع فردی ترجیح داده و ارزشها، آرمانهای انقلابی و اسلامی و اهداف امام و رهبری را مشی خود قرار داده اند و به این ترتیب عنوان ایثارگری را برای خود برگزیده اند.

وی با بیان اینکه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی فعالیت های خود را صرفا بر اساس خدمات رسانی به ایثارگران تعریف نکرده است، گفت: عمده فعالیتهای ما در حوزه سیاسی است و جمعیت ایثارگران به عنوان یک تشکیلات سیاسی و اعتقادی، اعلام موجودیت کرده است زیرا نهادهای حکومتی برای خدمت به ایثارگران وجود دارد.

لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران جامع و مانع نیست و ما این لایحه را مطلق نمی دانیم و به طور حتم نقص هایی نیز دارد که نیازمند اصلاح و تکمیل است

فدایی با اشاره به لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران، افزود: با تدارک یک تیم کارشناسی از ترکیب این عزیزان و افردای که دارای تحصیلات عالیه و تجربه کافی در این امر بودند ، جلسات متعددی برگزار و نتایج آن به فراکسیون ایثارگران در مجلس شورای اسلامی منعکس گردید که در نهایت به تصویب لایحه جامع خدمات ایثارگران منتهی شد و اکنون هم در مرحله اجرا قرار دارد.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه لایحه جامع خدمات ایثارگران جامع و مانع نیست، گفت: ما این لایحه را مطلق نمی دانیم و به طور حتم نقص هایی نیز دارد که نیازمند اصلاح و تکمیل است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مساله ایثارگران یک مساله انسانی و فرهنگی پیچیده است و تنها به مسائل خدماتی و رفاهی صرف برای این عزیزان منتهی نمی شود که متاسفانه در خصوص آنان نواقص قانونی و اجرایی بسیاری نیز مشاهده می شود.

وی ادامه داد: ما تلاش نمودیم نواقص موجود در صحنه اجرا و عمل را در این خصوص به نحوی دنبال کنیم که خوشبختانه در بودجه امسال بیش از 150 میلیارد تومان به امور ایثارگران بر اساس لایحه جامع خدمات رسانی، اختصاص یافت که امید است به اجرایی شدن هر چه بهتر این لایحه منتهی شود.

فدایی با اظهار تاسف از اینکه نحوه تبلیغات درباره ایثارگران تا کنون مناسب نبوده است، تصریح کرد: تفکر غالب در اذهان عمومی درباره این عزیزان مبتنی بر خدمات گسترده دولت به آنان است که این موضوع باعث تحقیر چهره آنان شده است چرا که این خدمات رفاهی تنها برای جبران بخشی از ایثارگریها و رشادتهای این افراد صورت می گیرد.

این فعال سیاسی گفت: از لحاظ مکتبی و انسانی دیدگاه های مختلفی برای جبران بخشی از آسیب های وارد شده به ایثارگران مطرح می شود که نیازمند یک کار دقیق کارشناسی است و تنها افرادی که می توانند نظر کارشناسانه دقیقی را در این باره ارائه دهند، خود ایثارگران هستند چراکه آنان به دنبال تمامیت خواهی نیستند و اساسا چنین روحیه ای نیز ندارند.

وی ادامه داد: از این منظر بحث اولویت بندی عادلانه خدمات رسانی به ایثارگران مطرح می شود و لذا باید افرادی که دارای درصدهای بالای جانبازی هستند را در اولویت قرار دهیم اما آنچه که در این میان اهمیت دارد تامین اعتبار 400 میلیارد تومان مورد نیاز برای ارتقاء سطح خدمت رسانی به این عزیزان است که بخشی از این کار صورت گرفته و امید است در آینده تکمیل شود.

دبیرکل جمعیت ایثارگران کاهش درصد جانبازی را رفتاری غیرمنطقی و غیر کارشناسی دانست و تصریح کرد: از نظر ما این موضوع غیر قابل قبول است و در صورت مشاهده موارد مستند جلوی آن را خواهیم گرفت.

فدایی در بخش دیگری از این گفتگو ، پرداختن به دو موضوع مهم سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری در این خصوص و همچنین بحث انرژی هسته ای را از برنامه های جدی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ارزیابی کرد و گفت: عملی شدن سیاست های کلی اصل 44 نیازمند یک انقلاب جدی است چرا که روند کنونی اقتصاد ما روندی است که ما را به طور حتم در آینده به بن بست رسانده و پاسخگوی شرایط کنونی جامعه ما هم نیست.

پرداختن به سیاست های کلی اصل 44 و بیانات مقام معظم رهبری در این خصوص و بحث انرژی هسته‌ای از برنامه های جدی جمعیت ایثارگران است

وی با اشاره به واکنش های دشمنان انقلاب در قبال موضوع انرژی هسته ای، اظهار داشت: چنانچه ملتی برای پیشرفت خود در عرصه های علمی، فنی و تکنولوژیک مصمم گردد هیچ قانون و قدرتی نمی تواند مانع اراده مشروع آنان شود و این یک موضوع ملی، فارغ از اقدامات جناحی و سیاسی است و در این مسیر باید با اتحاد ملی و انسجام اسلامی گام های محکمی برداریم.

این عضو کمیسیون اصل نود مجلس اقدامات انجام شده برای تحقق اصل 44 قانون اساسی را ناکافی دانست و افزود: اقدامات انجام شده در این باره رضایت بخش و مطابق با آرمانهای قانون اساسی، سند چشم انداز 20 ساله و مشی و مرامی که امام خمینی(ره) به دنبال آن بودند، نیست.

فدایی با انتقاد از اینکه در حال حاضر بیش از 80 درصد اقتصاد کشورمان در دست دولت است، خاطرنشان کرد: این امر موجب حجیم شدن دولت می شود به گونه ای که در نهایت با یک دولت فربه و سنگین مواجه می شویم که نمی تواند به خوبی حرکت کند و لذا باید تلاشهای احمدی نژاد، با سفرهای استانی و رویت مشکلات مردم از نزدیک را در دولت نهم ارج نهیم.

وی با اشاره به حضور رئیس جمهور در شهرهای مختلف کشورمان، گفت: این حضور تا اندازه ای باعث اصلاح سیستم می‌شود اما کفایت نمی کند و باید طرح کلانی را در دستور کار قرار دهیم.

هدفمند کردن یارانه ها و لایحه مدیریت خدمات کشوری را باید در حوزه کارشناسی و نهایت وفاق پیش ببریم و نباید مسائل جزیی باعث شوند در این باره غیرکارشناسی و سیاسی تصمیم بگیریم

این فعال سیاسی ادامه داد: تا کنون مجموعه در حوزه برنامه ریزی نیز نتوانسته است خود را با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تنظیم کند و ویژگی اقتصاد کشور ما به گونه ای است که نه متناسب با اقتصاد سرمایه داری و نه متناسب با اقتصاد سوسیالیستی است، لذا طراحی الگویی متناسب با قانون اساسی ضرورت دارد و لازمه تحقق این امر انجام اصلاحات بنیادین و تغییر دادن ریل و قرار گرفتن در ریل اصلی است که سیاستهای مربوط به اصل 44 این زمینه را فراهم نموده است.

فدایی اظهار داشت: تحقق کامل سیاستهای کلی اصل 44 به طور حتم کوتاه مدت نخواهد بود و باید بلندمدت تر به این مقوله نگاه کنیم و مقدمات تغییر ریل و حرکت دراین مسیر حتما در 5 ساله اول به نتیجه خواهد رسید.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس در بخش دیگری از سخنانش دو موضوع، هدفمند نمودن یارانه ها که با بحث اصل 44 قانون اساسی مرتبط است و لایحه مدیریت خدمات کشوری را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: این دو موضوع را باید در حوزه کارشناسی و نهایت وفاق پیش ببریم و نباید مسائل جزیی باعث شوند در این باره غیرکارشناسی و سیاسی تصمیم بگیریم، لذا باید با سمت و سوی تحقق عدالت این دو بحث مهم را جلو ببریم.

وی همچنین برای تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانونهای ضد انحصار قانون تجارت، پول شویی، رفع موانع تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوانین مختلف دیگر را ضروری دانست.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص فعالیت های آتی انتخاباتی این جمعیت، هرگونه اظهار نظر دقیق را به پس از کامل شدن بحث های نظری جمعیت متبوعش در خصوص انتخابات هشتمین دوره مجلس موکول کرد.

ادامه دارد....