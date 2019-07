کارگاه بررسی تحلیلی مکتب فلسفی پراگماتیسم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به همت گروه فلسفه مجمع عالی حکمت اسلامی کارگاه بررسی تحلیلی مکتب فلسفی پراگماتیسم با ارائه مجتبی درایتی استاد دانشگاه فردوسی مشهد پنج شنبه ۲۰ تیرماه از ساعت ۸ الی ۱۷ در نبش سناباد ۳۳، پلاک ۳۰۷ برگزار می شود.

در این کارگاه یک روزه در طی چهار جلسه به بررسی ریشه های شکل گیری و مبانی مکتب پراگماتیسم و دیدگاه های برخی چهره های اصلی این مکتب پرداخته خواهد شد.

در جلسه نخست ریشه های تاریخی شکل گیری پراگماتیسم به طور خاص با توجه به فلسفه هیوم و کانت و نیز مبانی عام مکتب پراگماتیسم پرداخته خواهد شد.

در جلسه دوم به فلسفه پرس به عنوان نخستین فیلسوف پراگماتیسم و وجوه فلسفه وی پرداخته خواهد شد.

در جلسه سوم به ویلیام جیمز و در جلسه چهارم تفکر پراگماتیستی دیوئی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در انتها در مورد چهره های پراگماتیست متاخر به طور خاص ریچارد رورتی سخن گفته خواهد شد.

منابع برای مطالعه:

شفلر، اسرائیل، چهار پراگماتیست، ترجمه محسن حکیمی، تهران، نشر مرکز، ویرایش دوم، ۱۳۸۱

جیمز، ویلیام، پراگماتیسم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۵٫

نقیب زاده، میر عبدالحسین، نگاهی به نگرش های فلسفی سده بیستم، تهران، طهوری، ۱۳۸۷٫

کواین، دیویدسن، رورتی، در مسیر پراگماتیسم، ترجمه مرتضی نوری، تهران، نشر مرکز، ۱۳۹۲٫

Talisse, Robert B. & Aikin, Scott F., Pragmatism: A Guide for the Perplexed, New York, Continuum, ۲۰۰۸.