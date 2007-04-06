معاون مدیرعملیات اکتشاف شرکت ملی نفت ایران درگفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت 17 بلوک نفتی درحال مناقصه گفت: تاکنون 11 شرکت بزرگ بین المللی نفتی نسبت به خرید اسناد اقدام کرده اما همچنان تقاضا برای خرید اسناد مناقصه وجود دارد.

حسین روشندل افزود: این شرکت ها از اقصی نقاط دنیا هستند و تبلیغات منفی اخیر مبنی بر تحریم هیچ اثری در خرید اسناد مناقصه این بلوک ها و سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران نداشته است.

وی تصریح کرد: اتاق دیتا یا ارایه اطلاعات درباره این بلوک ها بسته شده و زمان آن به پایان رسیده است

روشندل اضافه کرد: بیش از 35 شرکت بزرگ نفتی از اتاق دیتا یا اطلاعات استفاده کرده اند اما نکته مهم این است که تعداد خریداران به 11 شرکت خلاصه نمی شود، زیرا همچنان تقاضاها برای خرید اسناد مناقصه به دست می رسد.

وی با بیان این که نمی توان نام خریداران اسناد مناقصه را آورد، گفت: شرکت هایی مانند شل ، توتال ، رپسول، OMV اتریش، پتروبراس ، پتروناس و... از اتاق اطلاعات استفاده کرده و بعضی ازآنها اسناد مناقصه را نیز خریداری کرده انداما نمی توان نام دقیق شرکت هایی که اسناد مناقصه را خریداری کرده اند را برد.

به گزارش مهر ، وسعت این بلوک ها در 9 استان واقع بوده و وسعت آن نیز 129 هزار کیلومتر است و شرکت های صاحب صلاحیت می توانند اسناد مناقصه را با قیمت های مختلف خریداری کنند اما بیشترین قیمت برای اسناد مناقصه 38 هزار یورو تعیین شده است .

حداقل حجم سرمایه گذاری برای این 17 بلوک نفتی ( قوچان ، نفت شهر ، ایلام ، دانان ، فسا ، بندرعباس ، راز ، مراوه تپه ، مغان 1 و 2 ، کویر ، الوند ، فردوسی ، لاله ، تابان و دیر) 46 میلیون یورو است.

وی درباره برنامه های اکتشافی شرکت نفت در سال جاری گفت: مشخص شدن وضعیت این بلوک ها مهمترین برنامه بخش اکتشاف محسوب می شود و فعلا که برنامه جدیدی نداریم.