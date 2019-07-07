به گزارش خبرنگار مهر، خلیل آقاجانلو شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه مدیریت منابع آب استان زنجان در محل استانداری زنجان، با اشاره به اجرای طرحهای آبخیزداری در مناطق مختلف استان زنجان، افزود: با اجرای این طرحها و آبخوانداری در دشت زنجان ۳۰ میلیون مترمکعب آب به سفرههای زیرزمینی زنجان ترزیق شده است.
وی اظهار کرد: ۴۰ کیلومتر در رودخانه زنجانرود، ۱۰ کیلومتر رودخانه قلعه چای و بخشی از قزلاوزن در ماهنشان باهدف کنترل فرسایش کناری رودخانه و جلوگیری از خسارتهای سیل ساماندهی شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: مطالعه سدهای زیرزمینی در استان هم باعث ترزیق آب به سفرهای زیرزمینی شده است.
آقاجانلو در ادامه به وضعیت موجود در زمینه آمادگی منابع طبیعی استان زنجان در زمینه اطفا حریقهای احتمالی در مراتع استان اشاره کرد و گفت: از ۱۵ خردادماه کشیکهای اطفای حریق در مناطق بحرانی استان زنجان مستقر شدند تا آتشسوزی در مراتع کاهش یابد.
وی به آتشسوزی در مراتع استان زنجان اشاره کرد و یاد آور شد: طی سال ۹۷ آتشسوزی در مراتع استان زنجان نسبت به سال گذشته بیش از ۷۵ درصد کاهش داشته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان تأکید کرد: شهرستانهای زنجان و طارم مناطق بحرانی به لحاظ آتشسوزی هستند.
آقاجانلو گفت: ۹۰ درصد از آتشسوزیها در مراتع عامل انسانی دخالت دارد و در این میان باید همه برای حراست از منابع طبیعی بسیج شوند و در این میان به شهروندان توصیه میشود با توجه به گرم شدن هوا از روشن کردن آتش در مراتع و جنگلها خودداری کنند.
نظر شما