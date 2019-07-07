۶۹۷ کتاب به دبیرخانه سومین دوره کتاب یزد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام وحیدی مهرجردی یک‌شنبه شب در مراسم سومین دوره کتاب یزد جایزه ویژه شهید صدوقی اظهار داشت: بی‌شک رشد، تعالی و توسعه هر جامعه‌ای منوط به فرهنگ آن جامعه و رشد و تعالی فرهنگ هر جامعه، مبتنی بر متفکران آن جامعه است که یافته‌های خود را به صورت مکتوب در اختیار دیگران قرار می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه امسال برای سومین سال متوالی دوره کتاب یزد به همت خانه فرهنگ صدوقی برگزار می‌شود، افزود: این دوره با هدف خارج کردن نویسندگان توانا از انزوا، شناسایی، معرفی و تجلیل از اهل قلم و معماران فکری جامعه برگزار می‌شود.

وحیدی مهرجردی در مورد آثار رسیده به این دوره عنوان کرد: از دی‌ماه سال ۹۷ تا ۱۰ خردادماه سال جاری، ۶۹۷ کتاب به دبیرخانه سومین دوره کتاب یزد در خانه فرهنگ صدوقی رسید که از این تعداد ۴۰۲ کتاب در مرحله داوری اول پذیرفته شدند.

دبیر دوره کتاب سال یزد یادآور شد: در داوری دوم، ۲۷ کتاب انتخاب شد که این کتاب‌ها به خانه کتاب ایران ارسال شد تا توسط بهترین داوران کتاب کشور داوری شوند و در نهایت نیز آثار برگزیده امشب مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۴۳۰ کتاب به دبیرخانه کتاب سال یزد رسید عنوان کرد: امسال به رغم مشکلاتی که در حوزه چاپ و نشر کتاب وجود داشت، تعداد آثار ارسالی ۶۰ درصد افزایش داشته است.

وحیدی مهرجردی ادامه داد: بدیع بودن موضوع کتاب، رعایت ساختارها در نگارش، پاکیزگی و آراستگی کتاب از لحاظ حروف چینی و … از معیارهای انتخاب کتاب‌های در مراحل مختلف داوری بوده است.