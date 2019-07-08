ثبت جشنواره تابستانی کرمان در تقویم رویدادهای گردشگری ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران عالم زاده یکشنبه شب در نشست عمومی شورا با بیان اینکه خوشبختانه «جشنواره نوبهار» در نوروز امسال به خوبی برگزار شد و با استقبال خوب مردم همراه بود، از برگزاری جشنواره تابستانی شهرداری از بیستم تیرماه خبر داد.

عالم زاده اظهار کرد: زمان برگزاری این جشنواره همزمان با آغاز سفرهای تابستانی مسافران و گردشگران است.

وی بر رویداد محور بودن برنامه های تابستانی تدارک دیده خبر داد و گفت: مسافران یکبار برای دیدن آثار تاریخی می آیند که باید با اجرای جشنواره ها و برنامه های فرهنگی کمک در جذب گردشگر کنیم.

شهردار کرمان اضافه کرد: این برنامه ها در سه دهه با سه رویکرد متفاوت با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی برگزار خواهد شد که اقشار مختلف در رده های سنی متفاوت در این برنامه ها دیده شده است.

وی از برگزاری دو کنسرت بزرگ با حضور خوانندگان مطرح کشوری در کرمان خبر داد و از همه شهروندان برای حضور در این برنامه ها دعوت کرد.

عالم زاده با بیان اینکه برگزاری برنامه های متعدد در ۳۰ روز، نیازمند حمایت و همکاری دستگاه های مختلفی است، از همکاری دستگاه های مربوطه از جمله اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشکر و قدردانی کرد.

شهردار کرمان افزود: با رایزنی‌هایی که با مسئولان کشوری داشتیم دو هتل در شهر کرمان تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصد و یک شرکت هواپیمایی نیز تخفیف ۳۰ درصدی ویژه تورهایی که با آژانس ها به کرمان می آیند را لحاظ خواهند کرد.

وی ادامه داد: مقرر شد صنوفی که در زمینۀ پذیرایی فعال هستند، ازجمله برخی از رستوران‌ها و اماکن پذیرایی نیز طی این جشنواره به گردشگران تخفیفاتی ارائه کنند.

عالم زاده تصریح کرد: همچنین این جشنواره علاوه بر شادابی و نشاطی که در شهر ایجاد می‌کند می‌تواند در رونق گردشگری شهری کمک بزرگی به شهر کرمان کند.

وی تصریح کرد: ما می‌توانیم کسانی را که یک بار صرفاً برای بازدید از بناهای تاریخی کرمان به شهرمان سفر می کنند را بار دیگر با کمک برنامه‌های فرهنگی به کرمان جذب کنیم.

وی اظهار کرد: طی هماهنگی های انجام شده قرار است جشنواره تابستانی شهرداری کرمان به عنوان یک رویداد گردشگری در تقویم گردشگری کشور ثبت شود.

شهردار کرمان همچنین ضمن خدا قوت به اعضای شورای شهر کرمان و خیر مقدم به فتح الله موییدی عضو جدید شورا گفت: توفیقی حاصل شد تا در این دوره از فعالیت شورا و شهرداری از تجارب شما استفاده کنیم.

زهرا لری عضو شورای اسلامی شهر کرمان هم در نشست عمومی شورا از خدمات اعضای شورا و زحمات و تلاش های شهردار کرمان تشکر و قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه برنامه های تدارک دیده شده در جشنواره تابستانی بسیار خوب و ظریف در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، بر توجه به اقشار کم درآمد برای حضور در برنامه های بلیطی این جشنواره و ارتقای سطح کیفیت مجموعه شهربازی کرمان تاکید کرد.