کشف ۲۵۸ قوطی روغن موتور خارجی در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نورعلی یاری با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اهداف راهبردی ناجا مبنی بر تشدید اقدامات کنترلی و مبارزه با قاچاق کالا و در پی خبری مبنی بر دپو مقادیر زیادی انواع روغن موتور خودرو در انبار فروشگاه لوازم و قطعات خودرو در ایلام، موضوع در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: کاراگاهان پلیس آگاهی با همکاری اداره مبارزه با جرائم اقتصادی و هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی استان با رعایت کلیه جوانب قانونی به محل مربوطه مراجعه کردند.

وی تصریح کرد: در بازرسی‌های اولیه، تعداد ۱۵۶ قوطی یک لیتری و ۱۰۲ قوطی چهار لیتری با مارک TOTachi و تعداد ۱۶۰ قوطی محلول موتور شور، با ارزش تقریبی ۲ میلیارد ریال کشف شد.

یاری یادآورشد: در این راستا یک نفر متهم دستگیر، که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان در پایان با اشاره به عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا و هم چنین اخلال گران اقتصادی، از شهروندان خواست هر گونه موارد مشکوک در این زمینه را به مرکز فوریت‌های پلیس از طریق سامانه ۱۱۰ گزارش کنند.