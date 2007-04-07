همکاری ارکستر موسیقی ملی و ارکستر سمفونیک تهران

فرهاد فخرالدینی ضمن یبان این مطلب درتوضیح همکاری این دو ارکستر با هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : اواخر سال گذشته قرار بود سه قطعه تازه را به مناسبت سال پیامبراجرا کنیم ولی به دلیل زیاد بودن اعضای ارکستر وهمچنین فراهم نبودن فضای لازم مانند نبود جای مناسب برای اجرا، برگزاری کنسرت در آن ایام میسرنشد اما در نهایت با تمهیداتی که در نظر گرفته شده این سه قطعه با همکاری ارکسترسمفونیک و گروه کرتالار وحدت احتمالا در تابستان امسال اجراخواهد شد.

وی با اشاره به کنسرت آتی ارکستر موسیقی ملی گفت : اجرای برنامه های منسجم با ساخت قطعات جدید از آهنگسازان جوان یکی از اهداف ارکسترملی در سال جدید است درهمین راستا ارکستر ملی درروزهای 26 ،27 و 28 اردیبهشت ماه در تالار وحدت اجرای برنامه دارد.

رهبرارکسترملی در ادامه به آثارانتخابی دراین کنسرت اشاره کرد و گفت : آهنگسازان جوان در ارکستر قطعات جدیدی را آماده کرده اند که مجموع این قطعات با صدای سالارعقیلی و سینا سرلک اجرا خواهد شد.

این آهنگسازدر پاسخ به سئوالی مبنی برترکیب اعضای گروه ارکسترملی گفت : صحبت هایی درباره اعمال تغییرات درترکیب ارکسترملی از سوی مسئولان و اعضای گروه شده بود اما با حل شدن مسئله دستمزد نوازنده ها و همچنین ترمیم هایی که درساختارکلی صورت گرفت در ترکیب اعضا تغییری ایجاد نشد واعضا به شکل گذشته به کارخود ادامه می دهند.

رهبرارکسترملی درپایان ضمن اظهار امیدواری درباره بهبود فعالیت ارکسترگفت : امیدوارم گروه های مختلف ارکستردرسال جدید سروسامان گرفته و مورد حمایت های لازم ازسوی مسئولان قرارگیرند ومهمتراینکه باید نوعی احساس مسئولیت درباره ارکسترهم ازسوی دست اندرکارن ارکستروهم از سوی مسئولان ایجاد شود؛ضمن اینکه باید با افزایش سالن ها فرصت تعدد اجراهای کنسرت و همچنین درآمدزایی گروه ها را فراهم کرد و این درحالی است که متاسفانه ما تنها به تالاروحدت و اجرای برنامه دردو یا سه شب برای دوهزار نفر تماشاگر اکتفا کرده ایم که به گمانم ادامه چنین رویه ای درست نیست و ما برای رونق گروه های موسیقی باید به جذب مخاطبان بیشتردرسطح تهران و یا حتی شهرستان ها فکر کنیم .