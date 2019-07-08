مرتضی اخضمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با شب چهارم رواق رضوی جمع خوانی قرآن کریم در قالب طرح تلاوت نور در تعجیل ظهور برگزار شد.

مسئول امور خادمیاران رضوی استان کرمان با اشاره به اینکه پیش از این دو برنامه کرسی تلاوت رضوی برگزارشده بود، اظهار داشت: این برنامه جمع خوانی برای اولین بار به همت کانون تخصصی قرآنی در حرم شهدای گمنام باغ موزه دفاع مقدس برگزار می شود.

وی افزود: این ویژه برنامه با حضور تمامی علاقه مندان به علوم قرآنی همراه با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء یکشنبه شب ۱۷ تیرماه در قالب رواق رضوی برگزار شد.

اخضمی در ادامه با بیان اینکه در ایام دهه کرامت نیز ویژه برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی در استان کرمان توسط کانون های خادمیاری برگزار خواهد شد، گفت: برگزاری محافل انس با قرآن و همچنین ترتیل خوانی از برنامه‌های دیگری است که به صورت مداوم در ایام دهه کرامت در مساجدو بقاع متبرکه استان برگزار می‌شود.