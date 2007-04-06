کمک وزارت کشور به شهرداریها منوط به پرداخت سهم کتابخانه های عمومی می شود

محمدحسین ملک احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جلسه مشترک در روزهای پایانی سال گذشته با سید مهدی هاشمی، معاون عمرانی وزیر کشور گفت: ما از مدتی قبل از معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری های کشور درخواست کرده بودیم که همکاری هایی در رابطه با وصول بدهی نیم درصدی شهرداری ها با وزارت کشور داشته باشیم. ولی برگزاری این جلسات به دلایل متعدد به تاخیر می افتاد. اما در روزهای پایانی سال گذشته موفق شدیم نخستین جلسه مان را با مسئولان وزارت کشور برگزار کنیم. در این جلسه توانستیم تنها به طرح موضوع بپردازیم و به نتایج چندان روشنی نرسیدیم.

وی افزود: الیته تفاهم کلی در مورد پرداخت این بدهی ها از تمامی بندهای درآمدی شهرداری ها، حاصل شد. اما در رابطه با راهکارهای اجرایی آن، مقرر شد که این موضوع در کمیته ای با حضور کارشناسان نهاد و وزارت کشور مورد بررسی قرار گیرد که نخستین جلسه این کمیته نیز روز یکشنبه هفته آینده در وزارت کشور تشکیل می شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با تاکید بر نظر موافق مسئولان وزارت کشور در خصوص بحث بدهی های نیم درصدی، گفت: موضوع اصلی که در این جلسات مطرح می شود این است که آیا وزارت کشور از محل کمک هایی که به شهرداری ها می کند، به شهرداری هایی که بدهی هایشان را پرداخت نکرده و نمی کنند، کسر می کند و یا پرداخت کمک به آنها را موکول به تسویه حسابشان با نهاد کتابخانه های عمومی می کند.

وی همچنین افزود: با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی سال گذشته و تکلیف قانونی وزارت کشور مبنی بر ارائه هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد شهرداری ها در پرداخت بدهی های نیم درصدی به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات، قرار است راهکارهای اجرایی این اقدام نیز مشخص شود و امیدواریم به نتایج خوبی در این زمینه برسیم.