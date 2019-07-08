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۱۷ تیر ۱۳۹۸، ۱۱:۳۲

برنامه رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان آسیا اعلام شد

برنامه رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان آسیا اعلام شد

رقابت‌های کشتی جوانان قهرمانی آسیا طی روزهای ۱۸ تا ۲۳ تیرماه در شهر چونبوری تایلند برگزار می‌شود که فرنگی‌کاران ایران آغازگر این پیکارها خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جوانان آسیا، ابتدا تیم کشتی فرنگی جوانان ایران با سرمربیگری حمید باوفا به میدان خواهند رفت و طی روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه با رقبای خود مبارزه می‌کنند. سپس نوبت به شاگردان محمد طلایی و آزادکاران جوان ایران می‌رسد تا طی روزهای ۲۲ و ۲۳ تیرماه به میدان بروند.

بر این اساس برنامه کامل رقابت‌های کشتی جوانان قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

سه شنبه ۱۸ تیرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۳۰: وزن کشی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۱۹: مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال وزن کشی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

چهارشنبه ۱۹ تیرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۳۰: وزن کشی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۱۹: مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال وزن کشی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

شنبه ۲۲ تیرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۳۰: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۱۹: مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۲۳ تیرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۳۰: وزن کشی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۱۸: مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال وزن کشی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

همچنین قرعه کشی مسابقات نهر وزن نیز بعداز ظهر روز قبل برگزار می‌شود.

اختلاف زمانی ایران با تایلند دو ساعت و نیم است به طوری که ساعت ۱۰ صبح به وقت تایلند، ۷:۳۰ صبح به وقت ایران است.

کد مطلب 4660864

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