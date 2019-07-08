برنامه رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان آسیا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جوانان آسیا، ابتدا تیم کشتی فرنگی جوانان ایران با سرمربیگری حمید باوفا به میدان خواهند رفت و طی روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه با رقبای خود مبارزه میکنند. سپس نوبت به شاگردان محمد طلایی و آزادکاران جوان ایران میرسد تا طی روزهای ۲۲ و ۲۳ تیرماه به میدان بروند.
بر این اساس برنامه کامل رقابتهای کشتی جوانان قهرمانی آسیا به شرح زیر است:
سه شنبه ۱۸ تیرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۳۰: وزن کشی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۱۹: مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال وزن کشی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
چهارشنبه ۱۹ تیرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۳۰: وزن کشی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۱۹: مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال وزن کشی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
شنبه ۲۲ تیرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۳۰: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۱۹: مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
یکشنبه ۲۳ تیرماه:
ساعت ۸ تا ۸:۳۰: وزن کشی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۱۸: مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال وزن کشی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
همچنین قرعه کشی مسابقات نهر وزن نیز بعداز ظهر روز قبل برگزار میشود.
اختلاف زمانی ایران با تایلند دو ساعت و نیم است به طوری که ساعت ۱۰ صبح به وقت تایلند، ۷:۳۰ صبح به وقت ایران است.
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