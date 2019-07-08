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۱۷ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۷

رئیس مرکز آمار وزارت بهداشت خبر داد؛

تدوین سند مشوق برای تمام ذی نفعان نظام سلامت الکترونیک

تدوین سند مشوق برای تمام ذی نفعان نظام سلامت الکترونیک

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، از تدوین سند مشوق برای تمام ذی نفعان نظام سلامت الکترونیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا صفی خانی، در هشتمین جلسه ستاد اجرایی نظام سلامت الکترونیک در خصوص ستاد اجرایی نظام سلامت الکترونیک سلامت، اظهار کرد: ستاد اجرایی نظام سلامت الکترونیک، مهم‌ترین رکن اجرایی استقرار و نظام پرونده الکترونیک سلامت است و ذیل شورای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک فعالیت می‌کند.

وی افزود: در این ستاد، خط و مشی‌های کلان، تصمیم گیری های اجرایی و نقشه راه آینده نظام سلامت الکترونیک ترسیم می‌شود و بعد از رونمایی از پرونده الکترونیک سلامت و استقرار هسته اولیه آن، اقدامات بعدی با هدف عمق بخشی و جامعیت بخشی به خدمات، اضافه کردن خدمات ارزش افزوده مانند نوبت گیری، نوبت دهی و نسخه نویسی الکترونیک در بخش خصوصی و مطب‌ها و یکپارچه کردن اطلاعات را در دستور کار قرار دادیم.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان اینکه مهم‌ترین کار ما در آینده، ایجاد بانک قواعد نظام سلامت است، افزود: در هشتیمن جلسه این ستاد که با حضور تمام ذی نفعان برگزار شد، ضمن تشریح گزارش وضعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی در خصوص توسعه و عمق بخشی به پرونده الکترونیک سلامت، به این نتیجه رسیدیم که اقدامات بعدی را چگونه ساماندهی کنیم.

صفی خانی خاطرنشان کرد: تصمیمات ستاد اجرایی نظام سلامت الکترونیک که نیازمند مصوبه شورای سیاستگذاری باشند، را برای تصویب به این شورا می بریم.

وی تاکید کرد: یکی از تصمیمات ستاد اجرایی و شورای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک، تدوین سند مشوق برای تمام ذی نفعان نظام سلامت الکترونیک است که این مشوق‌ها می‌تواند مبتنی بر تسهیل در پرداخت و سایر تشویق‌های سازمان‌های بیمه گر به ذی نفعان اعم از داروخانه‌ها، مطب‌ها و مراکز تصویربرداری باشد که در نشست‌های آینده ستاد نظام سلامت الکترونیک، این سند، تهیه و تدوین می‌شود.

کد مطلب 4660890
حبیب احسنی پور

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