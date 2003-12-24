پاول: ايران، كره شمالي و سوريه هم شيوه ليبي را در پيش بگيرند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پاول امروز چهارشنبه در يك برنامه راديويي گفت : اميدواريم كه كره شمالي اين شيوه را در پيش بگيرد و اين نكته را درك كند كه ديگران تيزهوش شده اند و آنها هم بايد تيزهوش باشند.

وي در اظهاراتي آمرانه همچنين افزود : ايران و سوريه هم بايد مانند ليبي عمل كنند.

پاول گفت : سوريه به خروج از حفره اي كه از چند سال پيش در آن افتاده است، نياز دارد. وي ابراز كرد كه موضع جديد ليبي ناشي از تركيبي از تلاش هاي ديپلماتيك و تهديدها و فشارهاي نظامي بوده است كه دولت بوش اعمال كرده است .

معمر قذافي رهبر ليبي نيز درگفتگو با شبكه خبري سي ان ان در اظهارات مشابهي از ايران، سوريه و كره شمالي خواست فعاليتهاي ليبي را در عرصه سياست خارجي سرمشق خود قرار دهند.

اين اظهارات قذافي درحالي عنوان ميشود كه منابع انگليسي اقدام اخير وي در توقف تسليحات كشتارجمعي در كشور ليبي را براي جلب حمايت انگليس و آمريكا از جانشيني پسر او دانستند. به گزارش اين منابع قذافي بيمار است.

وي پيش از اين نيز براي لغو تحريمهاي سازمان ملل عليه اين كشور مسئوليت حادثه لاكربي كه در آن هواپيماي آمريكايي در حادثه بمب گذاري منهدم شد را پذيرفت. ليبي با پذيرش مسووليت اين حادثه بايد مبلغ 7/2 ميليارد دلار به بازماندگان 270قرباني اين حادثه پرداخت كند. قذافي گفته بود: من هر چه آمريكاييها بخواهند انجام مي‌دهم.

از سوي ديگر فرانسه كه ليبي را درحادثه بمب گذاري هواپيماي مسافربري نيجريايي در 1989 مقصر مي دانست، اعلام كرده بود: قطعنامه شوراي امنيت درخصوص لغو تحريمهاي سازمان ملل عليه اين كشور را وتو خواهد كرد.

ليبي براي جلب نظر پاريس براي موافقت با لغو تحريمها متعهد شد به قربانيان فرانسوي اين حادثه هم غرامت كامل بپردازد.

با اين اوصاف بديهي است كه پاول از ايران، كره شمالي و سوريه هم بخواهد شيوه ليبي را در گردن نهادن به خواسته هاي آمريكا دنبال كند.