دستگیری عامل تیراندازی در پارک غربی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسن حیدری اظهار داشت: به دنبال یک فقره تیراندازی در پارک غربی کرمانشاه که روزهای ابتدایی تیرماه اتفاق افتاد، تیم عملیات پلیس امنیت عمومی استان رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع عامل اصلی تیراندازی با تلاش های شبانه روزی پلیس شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی این فرد شرور در سکونتگاهش دستگیر شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه بیان داشت: پس از تکمیل پرونده و تفهیم اتهام به عامل تیراندازی، وی برای صدور حکم لازم در اختیار دستگاه قضائی قرار گرفت.