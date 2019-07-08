  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۷ تیر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۴

رئیس پلیس امنیت عمومی کرمانشاه مطرح کرد:

دستگیری عامل تیراندازی در پارک غربی کرمانشاه

دستگیری عامل تیراندازی در پارک غربی کرمانشاه

کرمانشاه_رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه از دستگیری عامل تیراندازی در پارک غربی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسن حیدری اظهار داشت: به دنبال یک فقره تیراندازی در پارک غربی کرمانشاه که روزهای ابتدایی تیرماه اتفاق افتاد، تیم عملیات پلیس امنیت عمومی استان رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع عامل اصلی تیراندازی با تلاش های شبانه روزی پلیس شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی این فرد شرور در سکونتگاهش دستگیر شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان کرمانشاه بیان داشت: پس از تکمیل پرونده و تفهیم اتهام به عامل تیراندازی، وی برای صدور حکم لازم در اختیار دستگاه قضائی قرار گرفت.

کد مطلب 4660902

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها