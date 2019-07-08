کاهش قیمت استفاده از مراکز تفریحی در ایام تابستان

امیرحسین آل اسحاق مدیر کل طرحهای ملی و فراگیر جوانان وزارت ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اوقات فراغت جوانان گفت: معاونت جوانان در حوزه اوقات فراغت جوانان ماموریتهایی نظیر هماهنگی و نظارت بر دستگاههای متولی از جمله شهرداریها، نهادهای عمومی و نهاد کتابخانه های کشور را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد نظر در سطح جلسات ملی، در نظر گرفتن تفریحات مناسب و ارزان قیمت برای جوانان است، تصریح کرد: در این بخش محدودیتهایی نیز وجود دارد به عنوان مثال یک مجموعه فرهنگی یا ورزشی برای اداره شدن به بخش خصوصی واگذار میشود و همین امر موجب محدود شدن عملکرد دستگاهها خواهد شد.
آل اسحاق با بیان اینکه مجموعههای دولتی موظف اند بخشی از هزینه استفاده از آنها را از اعتبارات خود تأمین کنند، عنوان کرد: به عنوان مثال مجموعه ما، کتابخانه ها و ورزشگاههای دولتی بخشی از هزینههای مصرفی را به عنوان سوبسید دولتی از اعتبارات خود تأمین میکنیم تا قیمت استفاده از آنها برای شهروندان کاهش یابد. اما در خصوص سینماها و ورزشگاههای خصوصی که بیشتر قابل توجه است، مسائل مالی مدنظر و اغلب امکان زیادی برای کاهش قیمت آنها وجود ندارد.
وی افزود: البته تلاش میشود تا با توجه به نیاز استانها و شهرستانها هماهنگیهای لازم برای ارائه خدمات مناسب و ارزان انجام شود به طوری که در همین ایام تابستان قیمت مراکز تفریحی دولتی را تا حد امکان کاهش داده ایم.
مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر جوانان با بیان اینکه در تمامی جلسات سالیانه ستاد ساماندهی کاهش هزینه دستگاههای تفریحاتی دولتی مد نظر است، ابراز داشت: در این جلسات تمامی دستگاهها برنامههای خود برای تقلیل هزینههای مصرفی و کاهش قیمت استفاده شهروندان از خدمات عمومی را مطرح میکنند اما بخش خصوصی تا حدی قابل کنترل است و دست ما برای کاهش قیمتها آنها چندان باز نیست.
آل اسحاق در خصوص توافق با شهرداری برای کاهش قیمت استفاده از مراکز فرهنگی و تفریحی توضیح داد: صحبتها و توافقاتی در این باره انجام شده اما اعتبارات لازم جوابگوی هزینهها نیست. به طور کلی اوقات فراغت موضوع مبتلابه تمامی دستگاههای متولی است اما تمامی دستگاههای دولتی در تلاش اند تا هزینههای خود را کاهش دهند.
وی افزود: در حال حاضر در حال انجام اقداماتی مشترک با دستگاههای دیگر هستیم. این اقدامات در حوزه اوقات فراغت جوانان و با رویکرد تفریحات جدید و خلاقانه است. مجوزهای لازم در این خصوص نیز دریافت شده و جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.
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