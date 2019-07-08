برخورد با قاچاق دارو در استان کردستان تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بابک قطبی صبح امروز در نشست خبری مشترک دبیر و روسای کارگروه های کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان، اظهار داشت: ۹۷ درصد از داروهای مصرفی در سال گذشته توسط شرکت های داروسازی کشور تامین شده که ۵۵۰ میلیون دلار برای ساخت این داروها هزینه شده است.

وی افزود: تنها در تامین سه درصد از داروهای خاص مورد نیاز برخی بیماران دچار مشکل هستیم که یا مواد اولیه آنها را در اختیار نداریم و یا هنوز به دانش ساخت این نوع داروها دست نیافته ایم و برای تامین آنها در سال گذشته رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار هزینه شده است.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تاکید بر اینکه مردم از احتکار دارویی در منازل جدا خودداری کنند، ادامه داد انتظار داریم مردم داروهای ایرانی را مصرف کنند و به این داروها اعتماد و اطمینان داشته باشند.

قطبی یادآور شد: همچنین تا قبل از شکل گیری تحریم ها علیه کشورمان با کمبود ۲۵ قلم دارویی در کشور مواجه بودیم که علیرغم تمام تحریم ها در حال حاضر با مدیریت صحیحی که صورت گرفته همچنان باز هم با کمبود ۲۵ قلم دارو مشکل داریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: برخورد با قاچاق کالاهای سلامت محور که علاوه بر وارد کردن ضربه به اقتصاد کشور، سلامت جامعه را نیز به مخاطره می اندازد، بسیار مهم است و باید با این موضوع به صورت جدی برخورد شود.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: برای جلوگیری از قاچاق و استفاده محصولات سلامت محور باید در مرحله اول فرهنگ، دانش و سواد عمومی سطح جامعه را بالا ببریم و آسیب های جبران ناپذیری که ممکن است بسیاری از این محصولات به مردم وارد کنند، بیان شود.

قطبی افزود: در همین راستا در سال گذشته ۱۶ هزار و ۳۶۹ نفر در برنامه های آموزشی مختلف آموزش دیده اند و با خطرات استفاده از این محصولات آشنا شده اند که عمده این افراد در سطح مدارس این آموزش ها را فرا گرفته اند.

وی با بیان اینکه در سه ماهه اول سال جاری نیز چهار هطار و ۲۰۰ نفر در برنامه های آموزشی حضور یافته اند، آ اظهار داشت: ایمان آوردن و استفاده از محصولات داخلی کشور می تواند در بحث سلامت جامعه بسیار اثرگذار باشد چرا که پیش از عرضه به بازار توسط بخش های مختلف کنترل و نظارت صورت گرفته است.