دعوت وزیر به نخریدن مسکن، حربه دولت برای کاهش تقاضا در بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مجید کیانپور با اشاره به مشکلات بازار مسکن گفت: متأسفانه بازار مسکن در یک سال و نیم اخیر دچار تورم و افزایش قیمت شده، به طوری که بر اساس آمارها قیمت ملک در این مدت بیش از ۱۲۰ درصد افزایش داشته است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور حتم افزایش قیمت مسکن دلایل مختلفی دارد که فعالیت دلالان و سوداگران و نبود قوانین مالیاتی به ویژه مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه بخشی از این عوامل و دلایل است، اما تمام مسائل در بستر کمبود مسکن رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: زمانی که میان عرضه و تقاضای مسکن تعادل وجود داشته باشد، عوامل و شاخص‌های موجود در بازار کمتر اثرگذار خواهند بود، اما وقتی چرخه خرید و فروش نامتعادل شود و تقاضا از عرضه پیش گیرد، کوچک‌ترین مسائل اثری چند برابری پیدا می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: علت توجه و تأکید مسئولان دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به مسئله تولید انبوه مسکن نیز همان متعادل کردن میزان عرضه و تقاضا در بازار مسکن است، البته این مسئله در کوتاه مدت رخ نداده و باید چندین سال برای اثرگذاری تولید مسکن بر بازار منتظر ماند. وی گفت: وزیر راه و شهرسازی برای کاهش التهابات بازار مسکن، مردم را به عدم خرید ملک در شرایط کنونی دعوت می‌کند، که به نظر می‌رسد این مسئله در کوتاه مدت می‌تواند از تقاضاها بکاهد، البته این اقدام راه کار قطعی نیست، بلکه دولت باید به دنبال اجرای سیاست‌ها و برنامه‌هایش باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کاهش ۶۰ درصدی معاملات مسکن در چند ماه اخیر، افزود: افزایش قیمت‌ها و ورود بازار مسکن به رکود تورمی موجب کاهش معاملات مسکن شده است، از این رو این مسئله نشان می‌دهد که بازار، کشش افزایش قیمت را ندارد، بنا بر این می‌توان با ایجاد موجی جهت عدم خرید مسکن، بازار را به سمت کاهش قیمت‌ها سوق داد.