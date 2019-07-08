بازگشت آوارگان سوری به شهر القیصر پس از ۷ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، نخستین گروه از خانواده‌های سوری، به محل سکونت خود در شهر «القصیر» در استان حمص بازگشتند. تعداد این آوارگان حدود هزار نفر است.

«طلال البرازی» استاندار حمص در واکنش به بازگشت این افراد، اعلام کرد که این مسئله در راستای طرح دولت برای بازگشت ساکنان به مناطق آزاد شده است.

وی گفت که قرار است در صورت فراهم بودن مایحتاج ضروری و لجستیک، ساکنان سایر مناطق استان حمص مانند «تدمر»، «تلبیسه»، «الحوله» و «حی الوعر» نیز به منازل خود بازگردند.

استاندار حمص، القصیر را «قطب اقتصادی مهمی برای این منطقه و محیط آن و مرکز تجاری مهمی» دانست؛ زیرا که در مرزهای لبنان قرار گرفته است.

ارتش سوریه در تابستان سال ۲۰۱۳ القصیر را از اشغال گروه‌های تروریستی خارج کرد. این شهر در ۳۵ کیلومتری جنوب غرب حمص قرار دارد. بیش از ۸۰ روستا، از توابع القصیر به شمار می‌رود و جمعیت این منطقه، ۱۱۱۹۶۹ نفر برآورد شده است.