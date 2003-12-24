فيلم " ابجد" به بخش مسابقه جشنواره "سانتا باربارا " راه يافت

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" در بخش " زنان در سينما"، فيلمهاي شيرين نشاط ، كارگردان ايراني به نمايش درخواهد آمد.

جشنواره سانتا باربارا 2004، كه از 30 ژانويه تا 8 فوريه در اين شهر ايالات متحده برگزار مي شود، فيلمها در بخشهاي "مستقلهاي آمريكايي"، " مسابقه بين المللي"، "مسابقه فيلمهاي اسپانيايي و آمريكاي لاتين"، "سينماي جهان"، "مسابقه مستند"، "مسابقه فيلم كوتاه و انيميشن"، "فيلمسازان سانتا باربارا"، "دانش آموزان فيلمساز سانتا باربارا" و "روزهاي ديجيتال" حضور خواهند داشت.

به علاوه بخش هاي جنبي " زنان در سينما"، "فيلمهاي موزيكال"، "نمايشهاي ويژه" و ... نيز در اين جشنواره برگزار مي شود.

فيلم افتتاحيه اين جشنواره، "والنتين" به كارگرداني "آلخاندرو آگرستي"، محصول مشترك آرژانتين و هلند خواهد بود كه مدت زمان آن 79 دقيقه است.

از فيلمهاي بخش مسابقه اين جشنواره مي توان به "قصابهاي سبز" به كارگرداني " آندرس توماس ينسن"، محصول دانمارك، "نمي ترسم" به كارگرداني "گابريله سالواتورس" محصول مشترك ايتاليا، اسپانيا و بريتانيا، "هنگامي كه اوتار رفت"، به كارگرداني "ژولي برتوچلي"، محصول فرانسه، "داستان شتري كه مي گريس" به كارگرداني لوييجي فالورني، محصول آلمان و "زاتويچي" به كارگرداني " تاكشي كيتانو" محصول ژاپن اشاره كرد.

" ابجد" تا كنون در جشنواره هاي مختلفي نظير ونيز(ايتاليا)، لندن(بريتانيا)، سه قاره نانت(فرانسه)، خيخون(اسپانيا)، تسالونيكي(يونان) و... حضور داشته است.

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