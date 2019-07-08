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۱۷ تیر ۱۳۹۸، ۱۲:۴۱

انتقاد ترامپ از فاکس نیوز به دلیل استخدام مجری اخراجی سی ان ان

انتقاد ترامپ از فاکس نیوز به دلیل استخدام مجری اخراجی سی ان ان

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر رسانه محبوب خود را مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، اقدام فاکس نیوز در استخدام «دونا برازیل» مجری سابق سی ان ان، با خشم «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا مواجه شد.

ترامپ اغلب رسانه های آمریکا را بنگاه های خبرپراکنی جعلی دانسته و فقط به فاکس نیوز اعتماد دارد.

علاوه بر موضوع دونا برازیل، ترامپ در چند توئیت به فاکس نیوز حمله کرد و نوشت: تماشای مجریان فاکس نیوز در آخر هفته، بدتر از تماشای رسانه‌های جعلی درجه پایینی مانند سی ان ان است.

در ماه گذشته نیز انتشار یک نظرسنجی در فاکس نیوز موجب خشم ترامپ شده بود.

در تاریخ ۲۷ خرداد «فاکس نیوز» که رسانه حامی ترامپ است در اقدامی قابل تأمل که می‌تواند هشداری برای رئیس‌جمهوری آمریکا تلقی شود؛ نتایج نظرسنجی را منتشر کرد که حاکی از عقب افتادن وی از همه نامزدهای دموکرات حاضر در صحنه رقابت بود.

اما ترامپ در توئیتی مدعی شد: نظرسنجی‌های فاکس‌نیوز همیشه برای من بد است؛ برای هیلاری کلینتون فاسد نیز همین طور بود. فاکس یک طوریش می‌شود. نظرسنجی‌های ما نشان می‌دهد که در ۱۷ ایالت کلیدی پیشتاز هستیم.

کد مطلب 4661052
عبدالحمید بیاتی

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