به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین قبادی بصیر پیش از ظهر امروز دوشنبه در جلسه آغاز طرح «جهاد همبستگی ملی» با اشاره به حادثه سیل فروردین امسال اظهار داشت: در این حادثه حدود ۱۷۰ هزار واحد از منازل هموطنام در ۲۵ استان کشور خسارت دیدن که از این تعداد ۶۰ هزار واحد نیاز به بازسازی کامل و صد و ده هزار واحد نیاز به تعمیرات دارند.

وی افزود: در سطح استان کرمانشاه ۲۱۸۵ واحد تخریبی و ۱۰۶۷ واحد تعمیری ارزیابی شده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه بیان داشت: به این منظور در مرحله اول در کل کشور برای جبران خسارت ۳۰ درصد وام درنظر گرفتند که سهم استان کرمانشاه ۶۰۰ واحد روستایی و ۵۰ واحد شهری بود.

وی عنوان کرد: برای روستاها ۴۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه و ۱۰ میلیون تومان کمک بلاعوض دولت در نظر گرفت.

قبادی بصیر بیان داشت: با توجه به قیمت ساخت در حال حاضر در مناطق روستایی برای هر متر مربع ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعتبار لازم است و اگر یک واحد ۵۰ متری بخواهیم احداث کنیم حدود ۷۵ میلیون تومان نیاز دارد.

وی ادامه داد: در بحث طرح جهاد همبستگی ملی بسیج به کمک دولت آمده و رابطه بین دولت و افراد محروم جامعه شده است تا به کسانی که منازل شان در سیل آسیب دیده و نیاز به بازسازی دارد کمک شود.



قبادی بصیر گفت: در این طرح مالک، مسجد و گروه‌های جهادی حضور دارند.

وی اظهار داشت: در بحث ساخت منازل آسیب دیده ناشی از سیل سهم استان کرمانشاه ۵۰۰ واحد است که ۲۰۰ واحد آن احداثی و ۳۰۰ واحد تعمیری است.



رئیس سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه تصریح کرد: انتخاب این املاک به عهده سازمان بسیج سازندگی و نواحی است که در این راستا اولویت با مددجویان کمیته امداد و بهزیستی است.

وی خاطر نشان کرد: تا امروز ۷۰ واحد از طرف بهزیستی و ۱۵۶ واحد از طرف کمیته امداد به ما معرفی شده است که مشخصات منازل و وضعیت نیازمندی خانواده‌ها در سامانه عمران اجتماعی که توسط بنیاد تعاون بسیج طراحی شده است با یک کد مخصوص باز گذاری می‌شوند.

قبادی بصیر از ثبت بیش از ۸۰ واحد از منازل آسیب دیده در سامانه عمران اجتماعی استان خبر داد و گفت: بر این اساس مساجد می توانند با مراجعه به سامانه منازل مسکونی را با شرایطی که در نظر می‌گیرند انتخاب کرده و برای کمک به آنها ورود پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: گروه‌های جهادی متولی انجام فعالیت ها و ساخت و تعمیر هستند که می توانند کل کار را خود آنها انجام دهند و یا متخصصینی را برای ساخت در اختیار بگیرند و هزینه آنها را پرداخت کنند.