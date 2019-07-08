عملکرد جزیره ای آسیب فرهنگ کردستان/ادبیات پایداری استان ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی شامگاه دوشنبه در جریان بازدید مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس از محل حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، اظهار داشت: کردستان دارای ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه فرهنگ و هنر است که تاکنون از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نشده است.

وی با اشاره به عملکرد جزیره ای در بخش فرهنگ کردستان به عنوان یک آسیب جدی، افزود: متاسفانه در حال حاضر شمار زیادی از فعالیت های فرهنگی و هنری از سوی سازمان ها و نهادهای مسئول به صورت جزیره ای صورت می گیرد و این مهم باعث اتلاف وقت و اعتبار می شود.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان گفت: فعالیت و سرمایه گذاری مشترک در حوزه فرهنگ باعث افزایش کیفیت و کمیت فعالیت ها و برنامه های فرهنگی می شود و به همین دلیل نیاز است که این روند در بخش فرهنگ به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضعیف بودن فعالیت های حوزه ادبیات پایداری در استان کردستان اشاره کرد و افزود: کردستان معدن بسیار غنی در حوزه ادبیات پایداری است ولی متاسفانه ما در این بخش نتوانسته ایم متناسب با ظرفیت های در اختیار فعالیت کنیم.

مرادی ادامه داد: مردم استان کردستان از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در دو جبهه دفاع از انقلاب و نظام اسلامی در صحنه حضور داشتند و همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار اخیر با اعضای ستاد کنگره ۵۴۰۰ شهید استان فرمودند، ما نتوانسته ایم این رشادت ها را ثبت و ضبط کنیم.

وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته از سوی حوزه هنری انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و مطالعات پایداری، یادآور شد: در حوزه چاپ کتاب تاکنون سه مورد کتاب از سوی حوزه چاپ شده ولی خوشبختانه طی سال گذشته و امسال هفت پروژه به صورت جدی دنبال شده اند که انتظار داریم تا پایان سال حداقل شاهد چاپ هفت کتاب در این بخش باشیم.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت زبان هنر برای افزایش تاثیرگذاری بر مخاطب، بیان کرد: استفاده از زبان هنر برای انتقال مفاهیم به مخاطب یکی از نیازهای امروز در جامعه است، چرا که دیگر نمی توان در قالب سخنرانی های طولانی و بدون محتوا مطالب را به مخاطب ارائه کرد.

وی از آمادگی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان برای همکاری با سایر نهادهای متولی حوزه فرهنگ به ویژه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشههای دفاع مقدس خبر داد و افزود: انتظار می رود که در سایت همدلی و همراهی بهتر شاهد فعالیت ها و اقدامات بهتری در حوزه فرهنگ و مطالعات پایداری در استان کردستان باشیم.

در ابتدای این نشست سردار مالکی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کردستان از فعالیت ها و اقدامات حوزه هنری این استان در راستای توجه به فرهنگ و مطالعات پایداری تقدیر و تشکر کرد.