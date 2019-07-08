تعداد مجروحان زلزله مسجدسلیمان به ۴۶ نفر رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد مصدومان زلزله امروز مسجدسلیمان همچنان روز به افزایش است و بر اساس اعلام مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، تعداد مجروحان این حادثه تاکنون به ۴۶ نفر رسیده اند.

از این تعداد مجروح، ۴۳ نفر درمسجدسلیمان و سه نفر در شهرستان ایذه مورد مصدومیت قرار گرفته اند؛ ضمن اینکه چهار دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۱۲ دستگاه آمبولانس مرکز فوریتهای پزشکی به مناطق زلزله زده اعزام شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرد کهنسال در منطقه ۲۲ بهمن مسجدسلیمان پس از زمین لرزه در اثر ترس و عارضه سکته جان باخت ضمن اینکه این زمین لرزه تاکنون ۴۶ نفر زخمی هم داشته است.

گروه های ارزیاب و امدادی به مناطق زلزله زده اعزام شده اند و فرمانداری های مسجدسلیمان، هفتکل، ایذه، اندیکا و باغملک در وضعیت آماده باش هستند.

ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه امروز زمین لرزه ای با قدرت ۵.۷ ریشتر شهرستان مسجدسلیمان در استان خوزستان را به شدت تکان داد.

شدت زمین لرزه به حدی بود که همه شهرهای استان خوزستان و حتی برای استان لرستان هم این زمین لرزه را احساس کردند.