راهبرد ایران اتحاد و انسجام میان امت اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل امروز پنجشنبه درجمع استادان و دانشجویان دانشگاه بین المللی اسلامی پاکستان، نیاز امروز جهان اسلام را انسجام وحدت و همدلی دانست و افزود: دشمنان و بدخواهان امت اسلام برای جلوگیری از پیشرفت و بالندگی مسلمانان به اتهاماتی چون تروریست، نقض حقوق بشر و نبود دموکراسی و اختلاف افکنی بین مسلمانان روی آورده اند.

وی تصریح کرد: آنان با راهبرد اختلاف بینداز و حکومت کن درمیان صفوف شیعه و سنی تا کنون به اهداف خود دست یافته اند و متاسفانه در بسیاری از کشورها به حکومت های غیر قانونی خود ادامه می دهند.

حداد عادل ادامه اختلاف افکنی میان برادران شعیه و سنی و خون ریزی مسلمانان در عراق را نمونه آشکار این توطئه از پیش طراحی شده بر شمرد و تصریح کرد: این روند خطرناک فقط منافع دشمنان اسلام را تامین می کند و به زیان تمام مسلمانان خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی که سخنانش با استقبال پرشور شرکت کنندگان همراه بود هشدار داد: آتش این اختلاف افکنی ها فقط جهان اسلام را در بر نمی گیرد و ممکن است به زودی به سراغ دیگر ادیان چون مسیحیت و یهودیت نیز بیاید.

حداد عادل خاطر نشان کرد: آغاز کنندگان این بازی خطرناک که هدف اصلی آن نابودی اسلام و مسلمانان است تمام کنندگان آن نخواهند بود زیرا مسلمانان با هوشیاری و انسجام و اتحاد خود اجازه نمی دهند این بازی به این شکل ادامه یابد.

رئیس مجلس در پایان روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران وپاکستان را خوب و برادرانه دانست و بر گسترش مبادله استاد و دانشجو میان دو کشور و توسعه همکاری های دانشگاهی تاکید کرد.