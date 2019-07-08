فعالیت تاسیسات نفت و گاز مسجدسلیمان بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، قباد ناصری اظهار کرد: زلزله نسبتاً شدیدی را در استان خوزستان شاهد بودیم که اگرچه خوشبختانه تاسیسات این شرکت آسیبی ندیده‌اند، اما خسارت‌هایی را در تعدادی از منازل مسکونی سازمانی مسجدسلیمان که قدمت زیادی دارند، برجای گذاشته است.

وی ادامه داد: همچنین بیمارستان شرکت نفت در این شهرستان خسارت‌هایی دیده است.

به گفته ناصری، خسارت‌های وارده به ساختمان‌های مسکونی، هیچ تلفات جانی نداشته است.

شرکت بهره‌برداری نفت‌وگاز مسجد سلیمان در گستره سه استان ایلام، خوزستان و چهارمحال و بختیاری فعالیت می‌کند و ۱۱ واحد بهره‌برداری، چهار ایستگاه تقویت و تزریق گاز و چهار کارخانه نمکزدایی را در دایره عملیاتی خود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمامی راههای مواصلاتی شهرستان مسجدسلیمان باز و تردد در آنها جریان دارد.

مرد کهنسال در منطقه ۲۲ بهمن مسجدسلیمان پس از زمین لرزه در اثر ترس و عارضه سکته جان باخت ضمن اینکه این زمین لرزه تاکنون ۴۶ نفر زخمی هم داشته است.

گروه های ارزیاب و امدادی به مناطق زلزله زده اعزام شده اند و فرمانداری های مسجدسلیمان، هفتکل، ایذه، اندیکا و باغملک در وضعیت آماده باش هستند.

ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه امروز زمین لرزه ای با قدرت ۵.۷ ریشتر شهرستان مسجدسلیمان در استان خوزستان را به شدت تکان داد.

شدت زمین لرزه به حدی بود که همه شهرهای استان خوزستان و حتی برای استان لرستان هم این زمین لرزه را احساس کردند.