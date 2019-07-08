مددجویان چهارمحال و بختیاری به اردوی زیارتی اعزام می شوند

علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مددجویان چهارمحال و بختیاری به اردوی زیارتی اعزام میشوند، اظهار داشت: بیش از چهار هزار مددجوی کمیته امداد چهارمحال و بختیاری به اردوهای زیارتی اعزام میشوند.
مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیش از یک هزار و ۷۰۰ مددجو از مناطق محروم چهارمحال و بختیاری به اردوی های زیارتی اعزام میشوند.
وی بیان کرد: مددجویان کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری به سفرهای زیارتی عتبات عالیات، مشهد مقدس و قم اعزام میشوند.
مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه برگزاری دورههای آموزشی برای مددجویان کمیته امداد مورد توجه قرار گرفته است، عنوان کرد: ۳۲ نفر از دانشجویان، طلاب و دانشآموزان تحت حمایت کمیته امداد استان به دورههای آموزشی مشهد و اصفهان اعزام شدهاند.
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