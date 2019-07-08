به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبداللهزاده درباره حضورش در تیم پارس جنوبی جم در لیگ برتر اظهار کرد: بسیار خوشحالم که به یک تیم جنوبی پیوستهام. من خودم جنوبی هستم و همه تیمهای جنوبی را دوست دارم. از این رو علاقهمند بودم که بار دیگر زیر نظر کمالوند کار کنم و خوشحالم که این اتفاق افتاده است.
وی درباره اینکه فراز کمالوند اعلام کرده عبداللهزاده رفاقت را معنا کرد، گفت: این موضوع نظر لطف ایشان است. کمالوند یکی از فنیترین مربیان لیگ برتر است که کار کردن با او را برای خودم افتخار میدانم. او در گذشته نیز مربی ام بوده و دوران خوبی را با یکدیگر داشتیم. وقتی به من پیشنهاد حضور در پارس جنوبی را دادند، بدون لحظهای درنگ پذیرفتم و امیدوارم بتوانم پاسخ محبتهای ایشان را بدهم.
مدافع پارس جنوبی درباره شرایط این تیم خاطرنشان کرد: شرایط خوبی داریم. پارس جنوبی تغییرات زیادی داشته و طبیعی است که هماهنگ شدن نفرات کمی زمان ببرد. اما همه ما هدفی جز موفقیت نداریم. بیتردید با کادر مدیریتی خوبی که باشگاه دارد و تلاشهایی که آقای رضاییان به عنوان مدیرعامل و سایر عوامل و کادرفنی انجام میدهند فکر میکنم میتوانیم روزهای خوبی را برای مردم جم رقم بزنیم.
عبداللهزاده با اشاره به هواداران پارس جنوبی گفت: من در دو سال گذشته برای انجام بازی با پارس جنوبی به جم سفر کردم و میدانم جو این شهر چگونه است. هواداران پارس جنوبی همواره جزو با شخصیت ترینها بودهاند و الان هم خوشحالم که در این شهر فوتبال بازی میکنم. امیدوارم آنها نیز حامی مان باشند تا امسال بتوانیم در کنار یکدیگر روزهای پرفروغی را سپری کنیم.
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