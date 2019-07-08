کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان سعودی در عملیات یمنیها در جیزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ارتش و کمیتههای مردمی یمن مواضع ارتش عربستان در جیزان را هدف قرار دادند.
یک منبع نظامی یمنی گفت: ارتش و کمیتههای مردمی یمن در عملیاتی به مواضع سعودیها در جبل قیس در جیزان شماری از نیروهای دشمن را به هلاکت رساندند و برخی دیگر را زخمی کردند.
در شرق جبل جحفان در جیزان هم شماری از نظامیان سعودی در عملیات ارتش و کمیتههای مردمی یمن کشته و زخمی شدند.
از سوی دیگر ارتش و کمیتههای مردمی یمن یک فروند موشک زلزال ۱ به مواضع ائتلاف سعودی در الوازعیه در تعز شلیک کرد.
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