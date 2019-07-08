  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ تیر ۱۳۹۸، ۱۹:۲۳

کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان سعودی در عملیات یمنیها در جیزان

کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان سعودی در عملیات یمنیها در جیزان

ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع ارتش عربستان در جیزان را هدف قرار دادند که بر اثر آن شماری از نظامیان سعودی کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ارتش و کمیته‌های مردمی یمن مواضع ارتش عربستان در جیزان را هدف قرار دادند.

یک منبع نظامی یمنی گفت: ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در عملیاتی به مواضع سعودی‌ها در جبل قیس در جیزان شماری از نیروهای دشمن را به هلاکت رساندند و برخی دیگر را زخمی کردند.

در شرق جبل جحفان در جیزان هم شماری از نظامیان سعودی در عملیات ارتش و کمیته‌های مردمی یمن کشته و زخمی شدند.

از سوی دیگر ارتش و کمیته‌های مردمی یمن یک فروند موشک زلزال ۱ به مواضع ائتلاف سعودی در الوازعیه در تعز شلیک کرد.

کد مطلب 4661537

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها