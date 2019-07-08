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۱۷ تیر ۱۳۹۸، ۲۲:۴۵

فرمانده انتظامی سراوان:

۲۷ راس گاو قاچاق در سراوان کشف شد

۲۷ راس گاو قاچاق در سراوان کشف شد

زاهدان- فرمانده انتظامی سراوان گفت: ۲۷ راس گاو قاچاق با هوشیاری ماموران انتظامی این شهرستان در بازرسی از یک دستگاه تریلی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد آذرکیش اظهار داشت: روز گذشته مأموران ایست بازرسی «گشت» هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلی یدک کش حامل بار گاو مشکوک شدند.

وی گفت: مأموران ایستگاه بازرسی پس از متوقف کردن خودرو در بازرسی از آن ۲۷ راس گاو قاچاق و فاقد هرگونه مجوز دامپزشکی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی سراوان با اشاره به اینکه ارزش این محموله سه میلیارد ریال برآورد شده، افزود: گاوهای قاچاق به اداره دامپزشکی تحویل و فرد متخلف با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیاری از بیماری های خطرناک قابل سرایت به انسان و در واقع مشترک بین دام و انسان است و جابجایی و نقل و انتقال این گونه احشام بدون مجوز بهداشتی می‌تواند سلامت شهروندان را به مخاطره بیاندازد، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق را با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.

کد مطلب 4661638

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