۲۷ راس گاو قاچاق در سراوان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد آذرکیش اظهار داشت: روز گذشته مأموران ایست بازرسی «گشت» هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلی یدک کش حامل بار گاو مشکوک شدند.

وی گفت: مأموران ایستگاه بازرسی پس از متوقف کردن خودرو در بازرسی از آن ۲۷ راس گاو قاچاق و فاقد هرگونه مجوز دامپزشکی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی سراوان با اشاره به اینکه ارزش این محموله سه میلیارد ریال برآورد شده، افزود: گاوهای قاچاق به اداره دامپزشکی تحویل و فرد متخلف با تشکیل پرونده به مقام قضایی معرفی شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیاری از بیماری های خطرناک قابل سرایت به انسان و در واقع مشترک بین دام و انسان است و جابجایی و نقل و انتقال این گونه احشام بدون مجوز بهداشتی می‌تواند سلامت شهروندان را به مخاطره بیاندازد، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق را با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.